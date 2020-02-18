Экоактивисты испортили газон у колледжа в Кембридже

Члены экологического движения "Восстание против вымирания", уже неделю протестующие на востоке Великобритании, испортили газон рядом с университетом в Кембридже. Они выкопали ямы перед воротами Тринити-колледжа и вывесили свои флаги и транспаранты.

Активисты выступают против сотрудничества вуза с компаниями, использующими ископаемое топливо. В частности, колледж инвестировал более 9 миллионов фунтов в нефтегазовые компании. Администрация учебного заведения на время протестов закрыла для туристов корпус, где проходят занятия, а также библиотеку и часовню. Об этом сообщает РИА Новости.