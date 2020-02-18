2 февраля 2016 года жизнь 31-летнего москвича Сергея Дмитриева изменилась навсегда. Той зимой Сергей отдыхал в Таиланде и решил заняться дайвингом.

Когда он поднялся на поверхность, то увидел катер, несущийся с большой скоростью прямо на него. Ноги Сергея попали под его винты. Пережив ампутации и многочисленные операции Сергей выиграл суды у страховой компании, сохранил семью и не потерял работу. А в 2018-м попал в сборную России по баскетболу на колясках. Позднее в ее составе стал чемпионом Европы. Эту историю о том, как не сломаться, когда все против тебя, и начать жить заново, рассказывает сам Сергей.

Под винтами

На острова Пхи Пхи мы приехали с супругой искупаться и позагорать. Места эти славятся своими подводными красотами, и я, будучи сертифицированным дайвером, решил, что такой шанс упускать глупо. Нашел русскоязычных ребят-инструкторов: договорились на часовое погружение утром следующего дня с парнем из Самары. Мне дали какой-то квиточек. Потом оказалось, что это был договор...

В бассейне легче, чем на земле. Фото: Михаил Синицын/РГ

Подводный мир просто удивителен. Ты паришь в голубой бездне, вокруг невероятной красоты существа, проплывающие на расстоянии вытянутой руки. Вот пора всплывать. С 5-метровой глубины мы выпустили сигнальный буй, который должен был предупредить суда "наверху" о том, что тут дайверы и приближаться сюда нельзя. Такова стандартная процедура. Мы всплыли, сквозь волны видим свою лодку. Начали махать в ее сторону. Я меж тем поворачиваю голову влево и вижу, что прямо на нас несется speedboat. До сих пор не понимаю, как они не заметили двухметровый красный буй и двух дайверов на поверхности. Между мной и инструктором было около трех метров: вот ровнехонько туда катер и шел. Единственное, что я успел, так это оттолкнуться от проносящегося борта руками, чтобы не оказаться под ним, но получилось, что от толчка ноги ушли вниз и попали под винты...

Катер скрылся, даже не притормозив. Нас подобрали, наверное, минут через пять, но мне показалось, будто прошел целый год. Сначала подумал, что все это кошмарный сон. Даже ущипнул себя: не помогло. Вода вокруг становилась все темнее, а крики инструктора рядом все отчетливее. Масштаб бедствия я осознал не сразу. Поддул воздуха в жилет, чтобы увереннее держаться на волнах, и передо мной на мгновение вспыли мои ноги, вернее то, что от них осталось. Страха и боли не было, скорее, недоумение. Смотрю на инструктора: "Андрей, чего делать-то? У меня ног нет!" Затем начал чувствовать, как из меня потихоньку вытекает кровь c пузырьками воздуха, словно море высасывает его из трубочки. Вода вокруг реально покраснела. Тут же вдогонку мысль: "Сейчас приплывут акулы!" Но их опередил наш катер. Уже на нем мне стало очень плохо, и я начал бороться с самим собой, чтобы не отключиться. Думал, если потеряю сознание, то это конец.

Больницы

Вокруг меня невероятная жара и смрад. На полу нечистоты и полупрозрачные ширмочки, а за ними сразу улица. Туристы ходят и обезьяны бегают. Весь день возили на обследования туда-сюда. Очень хотелось пить, но мне почему-то не давали. Ночью, помню, проснулся от криков. Представьте, 40 двухъярусных коек-каталок и на каждой на верхнем ярусе кто-то страдает, а на нижнем - спят свернувшиеся калачиком родственники.

Жена стояла у трапа и держала пакет с остатками моих ног

Моя супруга Женя все это время была рядом со мной и видела всю эту жесть. Если бы она тогда не стала "бить во все колокола", чтобы вытащить меня из этой клоаки, то все могло сложиться намного хуже. Она тут же начала обзванивать всех друзей и знакомых, и меня на следующий день перевезли в госпиталь в Бангкок. На летное поле к маленькому Bombardier заехали прямо на "скорой". Пока меня засовывали в самолет, не сводил глаз с жены: она стояла у трапа, а в руках у нее был пакет с остатками моих ног. Надеялись, что еще пригодятся.

Госпиталь в Бангкоке очень хороший, по американским стандартам. Нам очень повезло, что там в отделе маркетинга оказалась русскоязычная девушка Маша, которая помогала с переводом с тайского на английский и русский. Она приходила каждый день, болтала с нами и объясняла, что и как будет происходить. Удивительная дама. На тот момент она была на 6-8-м месяце беременности. В голове не укладывалось, как беременная женщина может находиться в такой обстановке ежедневно.

С правой ногой все было понятно - ампутация выше бедра, а вот левая оказалась сильно раздробленной, и главный вопрос заключался в том, как ее сохранить. Сначала сделали много мини-операций по чистке и переливаний крови. Говорили, что я слишком долго пробыл в соленой воде и открытые раны перед тем, как зашивать, необходимо очистить от морских бактерий. В итоге поставили внутрь железную рамку, чтобы она держала кости. Снаружи она выглядела как железная рукоятка. Приходят врачи и ногу твою, как чайник, поднимают и что-то там рассматривают...

Это был один из самых сложных периодов. Я понял, что остался без ног. С молодой женой и маленьким ребенком, который ждет нас в Москве вместе с бабушками и дедушками. И главное - я не очень понимал, как жить дальше. Я очень люблю свою Женю. Осознавал, что, как раньше, уже не будет. На День всех влюбленных, 14 февраля, уговорил медсестер тайно купить мне букет цветов, а Жене написал письмо: мол, отпускаю тебя и пойму, если захочешь уйти. Говорить об этом вслух было невыносимо. В ответ она подарила мне тортик в форме сердца и сказала, что не оставит меня и что сдаваться рано... Благодарен ей за все! Трудно представить, что она пережила. Можно сказать, что я заново ее узнал.

Счет за три недели пребывания с операциями составил около 70 000 долларов. Таких денег у нас не было. Выручили мои работодатели Костя, Юра и Николай, взявшие расходы на себя. Еще очень помогли друзья. В итоге за нами прилетели два врача из Медицины катастроф, и под их присмотром мы отправились в Москву на обычном пассажирском самолете.

В Москве прямо из аэропорта меня увезли в Институт Склифосовского. Наконец-то я дома!

Одну ногу сохранить удалось каким-то чудом. Фото: Михаил Синицын/ РГ

Новый мир

Еще в Бангкоке с тамошними врачами мы планировали, что через какое-то время я уже буду учиться ходить на протезе, но после операции в Таиланде что-то пошло не так. Я начал искать хирурга, который бы вытащил из ноги все тайские металлоконструкции и вставил штифт, эдакий шампур, на который нанизывают кусочки костей, чтобы они на этот раз срослись правильно. Пять разных специалистов говорили одно и то же: чтобы компенсировать отсутствующую костную ткань, придется взять из моего бедра часть тазобедренной кости и вставить ее в ногу. К счастью, через своих знакомых вышел на хирурга Владимира Евгеньевича Цуканова. Он сделал так, что и бедро не пострадало, и кости срослись как надо. Спустя год он же и вытащил из моей спасенной ноги все железо.

Затем начались тяжбы. Полтора года мы потратили на суды со страховой компанией: они все время придумывали отговорки, чтобы не выплачивать мне компенсацию. Благодаря адвокату мы выиграли и суд, и апелляцию. Параллельно я активно занимался протезированием, разрабатывал мышцы и пытался работать.

Стоишь в форме сборной России, играет гимн... мурашки бегут

Мир, в котором я очутился, оказался не таким уж и непривлекательным. Мне и самому раньше казалось, что инвалид (плохое слово) - это озлобленный человек, который только и делает, что мешает жить окружающим. С таким лучше не пересекаться, благо для этого у нас здесь созданы все предпосылки. Хотя за последнее время вижу, что отношение к человеку с ограниченными возможностями меняется к лучшему. Важно понимать, что эти люди не прокаженные. Они интеллигентные, творческие, да какие угодно - потому что тоже люди.

Баскетбол и сборная России

Баскетболом занимаюсь лет с семи-восьми. После несчастного случая я пришел поболеть за своих ребят в одной из корпоративных лиг, где сам играл в последнее время. Там ко мне подошел тренер команды соперников и поинтересовался, не хочу ли я попробовать себя в баскетболе на колясках. А мне тогда было абсолютно все равно, чем заниматься. Главное, хоть чем-то. И я согласился. Приехал на тренировку московской команды "Фалькон". Первое впечатление: чушь какая-то! Это все равно, что заново учиться ходить. В моем случае после протеза - уже в третий раз. Спортивная коляска очень вертлявая. Чуть корпусом повернул - она тут же меняет направление движения, и ты теряешь над ней контроль. По сути, я полгода потратил на то, чтобы просто научиться нормально кататься. Был момент, когда хотелось все бросить.

Сергей не бросил занятия дайвингом. Фото: Михаил Синицын/ РГ

Через полгода наш главный тренер сказал, что ко мне есть интерес со стороны сборной России. Предложили поехать на контрольный сбор перед чемпионатом Европы. На сборе вроде бы неплохое впечатление оставил, стали привлекать в команду на постоянной основе. И вот уже спустя два года я в составе сборной выигрываю золотые медали чемпионата Европы-2018 в Белграде! Правда, в дивизионе B. Непередаваемые ощущения! Ты стоишь в форме сборной России, играет гимн... мурашки бегут. Наша сборная впервые в своей истории вышла в сильнейший дивизион, и теперь мы можем побороться за попадание на Паралимпийские игры.

О чем мечтаю

Я бы очень хотел попасть на Олимпийские игры и понырять на Мальдивах и Барнео. А еще я купил пианино... Есть желание научиться и немного петь. Я немного стеснительный, поэтому для меня это сложный момент. Я, например, никогда не выступал с речью перед большой аудиторией. Мне скоро предстоит это по работе, и присутствует мандраж. Но я готов его перетерпеть: главное - не бездействовать.