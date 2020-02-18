Компания Singapore Airlines отменила более 100 рейсов из-за коронавируса

Еще один крупный авиаперевозчик - Singapore Airlines - скорректировал свое расписание на ближайшие два с половиной месяца в связи с эпидемией коронавируса COVID 19.

Компания отменила свыше 100 рейсов (с марта по май), объяснив это снижением спроса. В списке оказались не только китайские города, но и Джакарта, Лондон, Токио, а также аэропорты в Германии, США и Южной Корее.

А вот авиасообщение с Москвой сохранится. Рейсы, как и раньше, будут выполняться пять раз в неделю. Необходимо отметить, что лайнеры Singapore Airlines по-прежнему летают в Гуанчжоу, Пекин и Шанхай. Об этом пишет ТАСС.