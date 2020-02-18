Новости

Уволенный за стихи Есенина учитель решил стать маляром 07:37
Китайские авиакомпании отменили 78 тысяч рейсов из-за коронавируса 07:32
Компания Singapore Airlines отменила более 100 рейсов из-за коронавируса 07:20
Suzuki представила компактный кроссовер на 7 мест 07:07
СМИ: Из-за коронавируса ожидается нехватка защитных костюмов на "Фукусима-1" 07:02
В Колумбии пять человек погибли при взрыве автомобиля 06:38
Премьер Канады заявил о желании договориться с протестующими индейцами 06:01
Власти Сингапура накажут нарушителей карантина тюремным сроком 05:45
На Камчатке трое мужчин и собака застряли на льдине 05:02
Болтон раскритиковал внешнеполитический курс Трампа 05:02
Власти Китая пообещали покончить с коронавирусом к маю 04:44
В Хабаровском крае превышен эпидемиологический порог гриппа и ОРВИ 04:43
На Камчатке ракетный корабль "Разлив" вступил в морской бой 04:33
В Пекине за шесть дней построят фабрику по производству медицинских масок 04:01
Видео: В Лондоне огромный самолет сел "боком" из-за шторма 03:55
На Сахалине сотрудники ДПС стали фигурантами уголовных дел 03:46
В Хубэе число зараженных коронавирусом за сутки увеличилось на 1,8 тысячи 03:22
Экоактивисты испортили газон у колледжа в Кембридже 03:02
Парламент Парагвая одобрил введение режима ЧС из-за эпидемии денге 02:52
На Кипре посетителей кафе расстреляли из автомата 02:28
Пелоси призвала демократов нанести Трампу поражение на предстоящих выборах 01:58
Председатель Мюнхенской конференции попал в базу сайта "Миротворец" 01:48
Безос пожертвует 10 миллиардов долларов на борьбу с изменениями климата 01:28
Путин дал видеоинтервью ТАСС 00:40
Косачев о задержании украинского судна: Есть факт браконьерства 00:40
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
ЦБ предупредил о росте числа интернет-пирамид
ЦБ предупредил о росте числа интернет-пирамид
Составлен рейтинг регионов России по качеству жизни
Составлен рейтинг регионов России по качеству жизни
Какие гаджеты помогут разбудить уснувшего за рулем водителя
Какие гаджеты помогут разбудить уснувшего за рулем водителя
18.02.2020 07:20
Рубрика: В мире

Компания Singapore Airlines отменила более 100 рейсов из-за коронавируса

Еще один крупный авиаперевозчик - Singapore Airlines - скорректировал свое расписание на ближайшие два с половиной месяца в связи с эпидемией коронавируса COVID 19.

Фото: iStock
Авиасообщение с Китаем сократилось на 67 процентов

Компания отменила свыше 100 рейсов (с марта по май), объяснив это снижением спроса. В списке оказались не только китайские города, но и Джакарта, Лондон, Токио, а также аэропорты в Германии, США и Южной Корее.

А вот авиасообщение с Москвой сохранится. Рейсы, как и раньше, будут выполняться пять раз в неделю. Необходимо отметить, что лайнеры Singapore Airlines по-прежнему летают в Гуанчжоу, Пекин и Шанхай. Об этом пишет ТАСС.

Россия приостановила чартерное авиасообщение с КНР
В мире Юго-Восточная Азия Сингапур В мире Восточная Азия Китай Распространение коронавируса COVID 19

Главное сегодня

В Госдуму внесен проект об индексации для работающих пенсионеров
Косачев о задержании украинского судна: Есть факт браконьерства
Путин дал видеоинтервью ТАСС
Гражданка РФ заразилась коронавирусом на лайнере Diamond Princess
Песков назвал Россию правопреемницей СССР
Фоторепортаж
Фоторепортаж
В Голливуде вручили премию "Оскар"
В мире
В мире
Самый ценный экспонат с "Титаника" показали в США