Косачев о задержании украинского судна: Есть факт браконьерства

Задержанные 15 февраля в Азовском море украинцы являются браконьерами и вопрос с ними нужно решать в правовом поле, убежден сенатор Константин Косачев. Так он прокомментировал вызов в МИД Украины российского посла по этому поводу. Официальный Киев потребовал освободить задержанных и вернуть судно.

Напомним, что в российской акватории Азовского моря было задержано украинское судно с экипажем из 4 человек. Были изъяты незаконно выловленные 290 штук рыбы камбалы и сеть.

"Есть факт браконьерства, и он подтвержден задержанными, - заявил сенатор в интервью RT. - Они согласились, что их задержали правильно, их задержали по сути",

Косачев напомнил, что говорить о возвращении браконьеров можно будет после признания ими нарушения российского законодательства.

Никакой политической подоплеки, по его мнению, у дела.нет, как бы не старадись это изобразить в Киеве.

"Они будут делать ситуацию, когда "агрессивная Россия нападает на незалежную Украину". Можно только развести руками", - подчеркнул политик.