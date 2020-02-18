Новости

Безос пожертвует 10 миллиардов долларов на борьбу с изменениями климата 01:28
Путин дал видеоинтервью ТАСС 00:40
Косачев о задержании украинского судна: Есть факт браконьерства 00:40
Заключенных в тюрьмах за нарушения будут переводить в одиночные камеры 00:17
Первый канал покажет матч "Реал" - "Барселона" в прямом эфире 00:10
КС: Мнение судьи Арановского об СССР отражает его личную позицию 17.02.2020
Во Франции суд оставил под стражей россиянина Александра Винника 17.02.2020
Военные РФ и Турции провели совместное патрулирование в Сирии 17.02.2020
В Москве экстренно госпитализирован Дмитрий Дибров 17.02.2020
NASA обнародовала снимок "облаков берега космоса" 17.02.2020
Премьеру нового фильма о Джеймсе Бонде отменили в Китае из-за коронавируса 17.02.2020
Протоиерей Дмитрий Смирнов сообщил об угрозах в свой адрес 17.02.2020
Первая ступень Falcon 9 промахнулась при посадке 17.02.2020
Минобрнауки представит новую методику распределения бюджетных мест 17.02.2020
СМИ: В Китае от коронавируса скончался глава госпиталя по его лечению 17.02.2020
Какие цифровые тренды в образовании выявила выставка Bett 2020 В Лондоне 17.02.2020
В Москве обсудили меры по совершенствованию работы ЕЭК 17.02.2020
В Госдуму внесен проект об индексации для работающих пенсионеров 17.02.2020
Темнокожий ведьмак появится во втором сезоне шоу от Netflix 17.02.2020
Минздрав проверит жалобу о разглашении врачом данных о ВИЧ-положительном мужчине 17.02.2020
Россия выразила озабоченность из-за неонацистских проявлений в БиГ 17.02.2020
Асад: Сирия продолжит освобождение провинций Алеппо и Идлиб 17.02.2020
Путин назвал блестящим выступление Логинова на ЧМ-2020 по биатлону 17.02.2020
Путин поздравил конькобежцев с триумфом 17.02.2020
На девушку, отправленную на коронавирусный карантин, подали новый иск 17.02.2020
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
ЦБ предупредил о росте числа интернет-пирамид
ЦБ предупредил о росте числа интернет-пирамид
Составлен рейтинг регионов России по качеству жизни
Составлен рейтинг регионов России по качеству жизни
Какие гаджеты помогут разбудить уснувшего за рулем водителя
Какие гаджеты помогут разбудить уснувшего за рулем водителя
18.02.2020 00:40
Рубрика: В мире

Косачев о задержании украинского судна: Есть факт браконьерства

Задержанные 15 февраля в Азовском море украинцы являются браконьерами и вопрос с ними нужно решать в правовом поле, убежден сенатор Константин Косачев. Так он прокомментировал вызов в МИД Украины российского посла по этому поводу. Официальный Киев потребовал освободить задержанных и вернуть судно.

На Украине предложили отправить делегацию на Парад Победы в Москве
Фото: Владимир Федоренко/ РИА Новости
Косачев: "Город-сад" Зеленскому надо строить в Донецке и Луганске

Напомним, что в российской акватории Азовского моря было задержано украинское судно с экипажем из 4 человек. Были изъяты незаконно выловленные 290 штук рыбы камбалы и сеть.

"Есть факт браконьерства, и он подтвержден задержанными, - заявил сенатор в интервью RT. - Они согласились, что их задержали правильно, их задержали по сути",

Косачев напомнил, что говорить о возвращении браконьеров можно будет после признания ими нарушения российского законодательства.

Никакой политической подоплеки, по его мнению, у дела.нет, как бы не старадись это изобразить в Киеве.

"Они будут делать ситуацию, когда "агрессивная Россия нападает на незалежную Украину". Можно только развести руками", - подчеркнул политик.

В мире экс-СССР Украина Законодательная власть Совет Федерации Отношения России и Украины

Главное сегодня

Путин дал видеоинтервью ТАСС
Песков назвал Россию правопреемницей СССР
Гражданка РФ заразилась коронавирусом на лайнере Diamond Princess
В Кремле рассказали о перспективах диалога с Минском по энергоносителям
Начальник полиции Москвы Сергей Плахих подал в отставку
Фоторепортаж
Фоторепортаж
В Голливуде вручили премию "Оскар"
В мире
В мире
Самый ценный экспонат с "Титаника" показали в США