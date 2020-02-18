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18.02.2020 15:11
Рубрика: Власть

Матвиенко: Альтернативы сочинским договоренностям по Идлибу нет

Сочинские договоренности по Идлибу себя не исчерпали, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко во время визита в Замбию.

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"Я считаю, что сочинские договоренности, сочинский формат себя не исчерпали, уверена, что альтернативы им нет", - заявила она.

Спикер Совета Федерации также подчеркнула, что Москва продолжит диалог с Анкарой и другими странами для окончательной победы над террористами в Сирии.

Она напомнила, что основаная суть достигнутых в Сочи договоренностей - добиться прекращения огня, разделить мирных граждан и террористов и создать зону деэскалации. При этом Матвиенко отметила, что ситуация в Сирии непростая и Турции, которая брала на себя эти обязательства, пока не удалось добиться поставленных целей.

Асад: Сирия продолжит освобождение провинций Алеппо и Идлиб

Спикер Совфеда напомнила, что стороны астанинского формата подтвердили поддержку территориальной целостности Сирии и ее суверенитета. "На территории (Сирии, - прим. "РГ") могут находиться только те силы, которые были приглашены Дамаском... Запретить Асаду бороться с террористами, освободить свою территорию от террористов никто, конечно, не может. Мы должны сделать все, чтобы не страдало мирное население", - подчеркнула Матвиенко.

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