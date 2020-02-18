Медиакорпорация Китая и Радио Metro создали совместный хит

"Нити судьбы" написана молодыми талантливыми российскими музыкантами. Премьера песни в поддержку жителей Уханя прошла в России 17 февраля, а уже 18 февраля она выйдет в ротацию на новых медиаплатформах Медиакорпорации Китая и основных СМИ русскоязычных стран, а также на социальных медиаплатформах двух стран, таких как Weibo и VK.

Своевременные действия Китая по нераспространению коронавируса высоко оценили и в других странах. Правительство и народ России как никто другой понимают и поддерживают усилия Китая, искренне желая, чтобы китайский народ как можно скорее одержал победу в этой нелегкой борьбе: "В самом сложном испытании, друг к другу руки протяните. Нас свяжут помощь и спасение - судьбы невидимые нити",- поется в песне.

Совместный хит о мужестве многих людей создан для того, чтобы мы не забывали о том, что победу можно одержать только всем вместе единым фронтом, "единой судьбой".