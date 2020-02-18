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18.02.2020 15:34
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

На Кубани 39-летняя женщина родила девятого ребенка

Текст: Анна Юркова (Краснодарский край)
Фото: Пресс-служба министерства здравоохранения Кубани Фото: Пресс-служба министерства здравоохранения Кубани
Фото: Пресс-служба министерства здравоохранения Кубани

В Новороссийском перинатальном центре 39-летняя жительница пригородного поселка Верхнебаканского родила девятого ребенка. Об этом сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Краснодарского края.

Фото: Istock
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По информации, которая опубликована на официальном сайте ведомства, малышка появилась на свет в срок. Девочку назвали Эвелиной. Мама и новорожденная чувствуют себя отлично.

"В ближайшие дни многодетную маму и дочку выпишут домой, а встречать ее будут супруг в окружении четырех старших сыновей и четырех дочерей".

А недавно в Краснодарском краевом перинатальном центре появилась на свет первые в нынешнем году на Кубани тройняшки (два мальчика и девочка). Вес каждого малыша - около полутора килограммов. Причем у супругов из Новокубанского района это первые дети.

Всего же, по данным минздрава региона,  в феврале на Кубани родилось 1330 детей, из них 671 мальчик и 659 девочек, в пятнадцати семьях родились двойни, в одной - тройня.

Общество Семья и дети Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край

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