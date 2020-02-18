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18.02.2020 18:13
Рубрика: В мире

На Украине запретили показывать фильм с Зеленским

Текст: Константин Волков
Фото: Алексей Витвицкий/РИА Новости Фото: Алексей Витвицкий/РИА Новости
Фото: Алексей Витвицкий/РИА Новости

Госкино Украины в 2019 году запретило к показу на территории страны пять фильмов, в том числе фильм "Восемь первых свиданий", в котором снималась российская актриса Екатерина Варнава, внесенная в список лиц, представляющих угрозу для безопасности Украины. Нынешний президент Украины Владимир Зеленский сыграл в этой картине одну из главных ролей, также он является одним из продюсеров и сценаристов.

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Кроме того, были запрещены фильмы "Мачете" и "Сорванцы из Тимпельбаха". В первом снимался Стивен Сигал, во втором - Жерар Депардье, оба также внесены в списки лиц, чье появление на Украине нежелательно.

Также были запрещены два российских фильма: "Я так не думаю" и "Стрела".

В 2018 году Госкино Украины запретило три российских сериала.

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