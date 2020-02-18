Овечкин сокрушил защитника "Вегаса" и снова не забил

Капитан "Вашингтона" Александр Овечкин не смог забить в пятом матче подряд. Зато отметился эффектным силовым приемом против защитника "Вегаса".

В очередном матче НХЛ "Вашингтон" встречался с "Вегасом". Российский форвард Александр Овечкин предпринял очередную попытку преодолеть рубеж в 700 заброшенных шайб в регулярном чемпионате НХЛ. Противостоял Александру Великому один из его самых любимых вратарей - Марк-Андре Флери. В ворота этого голкипера Овечкин забросил 24 шайбы, столько же от россиянина пропустил лишь Хенрик Лундквист.

Игра у "Вашингтона" снова не пошла. После голов Ника Холдена, Рйелли Смита и Макса Пачиоретти "столичные" уступали - 0:3. Благодаря дублю Ти Джей Оши команда смогла отыграть две шайбы, но на большее не хватило времени.

Овечкин в пятом матче подряд не набрал очков, хотя нанес по воротам соперника 4 броска. Свое разочарование он выместил на защитника Нэйта Шмидта. Эффектным силовым приемом россиянин доставил соперника точно на скамейку запасных.

После матча счастливый голкипер "Вегаса" Флери, раздавая интервью, признался, что счастлив, что не стал тем вратарем, в матче против которого Овечкин достиг отметки в 700 голов.

"Совсем скоро он преодолеет эту отметку. Главное, что не сделал этого сегодня. Очень не хотелось после матча смотреть многочисленные повторы его голов", - сказал он.

В других матчах "Флорида", благодаря голу Евгения Дадонова и 29 отраженным броскам Сергея Бобровского, одолела "Сан-Хосе". Несмотря на 30 сэйвов Семена Варламова, его "Нью-Йорк Айлендерс" проиграл "Аризоне" - 1:2.