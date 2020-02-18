Песков: В Кремле нет позиции по поправке о неприкосновенности экс-президентов

Глава государства не высказывал свое мнение по вопросу возможного закрепления в Основном законе положения о неприкосновенности для бывших президентов. Об этом напомнил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Пока мы не будем воспроизводить никакие позиции в отношении того или иного предложения", - также заявил Песков. Идеи собираются в рабочей группе, и именно ее участники отбирают те, которые могут стать поправками или которые можно реализовать другими актами. "До того, как список предложений не конкретизирован, вряд ли нам стоит какую-то позицию формулировать", - считает пресс-секретарь главы государства.

"Если это будет вынесено уже на второе чтение, то дальше этому предстоит быть одним из пунктов, по которому будет организовано общенародное голосование", - пояснил механизм Песков.