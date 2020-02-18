Президенты РФ и Туркмении по телефону обсудили стратегическое партнерство

Президент Туркменистана позвонил российскому лидеру. Владимир Путин и Гурбангулы Бердымухамедов обсудили ключевые вопросы двусторонних отношений, включая взаимодействие в политической, торгово-инвестиционной и культурно-гуманитарной сферах.

"Констатирован весомый вклад регионов и крупных компаний в обеспечение позитивной динамики экономического сотрудничества", - сообщили в пресс-службе Кремля.

Лидеры подтвердили стремление и дальше укреплять стратегическое партнерство двух стран, развивать конструктивный диалог по региональным проблемам. "Условлено о поддержании активных контактов на различных уровнях", - отметили в Кремле.