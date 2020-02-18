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18.02.2020,  
20:42
Текст:  Алексей Брусилов,  Алексей Моисеев

Проломивший ограждение "колесный танк" Rooikat едва не сбил группу солдат

Неумелые действия водителя разведывательной бронемашины Rooikat, которую иногда также классифицируют как истребитель танков, едва не привели к печальным последствиям.
Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости
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В Сети обнародовано видео, снятое на одном из полигонов армии ЮАР. "Колесный танк", спускаясь с кургана на большой скорости, не вписался в поворот и снес в ограждение, за которым находилась небольшая группа военнослужащих и располагались трибуны.

К счастью, солдаты успели разбежаться, а БРМ смог затормозить в паре метров у стоящего автомобиля.

Под свист и смех свидетелей произошедшего боевая машина, поднимая облако пыли, сдала назад и помчалась дальше по трассе полигона.

Как сообщается, инцидент произошел во время репетиции в ходе подготовки к празднику национальных сил обороны.

Rooikat (8х8) предназначены для ведения разведки и борьбы с бронированными целями. В качестве вооружения используется 76-мм пушка со спаренным 7,62-мм пулеметом. Для отражения атак с воздуха установлен 12,7-мм пулемет.

Бронирование в лобовой проекции защищает от снарядов 23-мм пушки. Боевая масса - 28 тонн. Мощность двигателя - 565 л.с. Максимальная скорость достигает 120 км/ч. Запас хода - 1000 км. Экипаж - 4 человека.

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