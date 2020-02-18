В Башкирии иномарка ушла под фуру: два человека погибли

В Кармаскалинском районе 18 февраля в аварии погибли два человека и пострадал 10-летний ребенок. Об этом в своем блоге сообщил главный госавтоинспектор Башкирии Динар Гильмутдинов.

Известно, что авария произошла близ деревни Бузовьязы на 50-м километре автодороги Уфа-Оренбург. По предварительной информации, автомобиль Volkswagen Polo въехал в попутный грузовик Daf, остановившийся на запрещающий сигнал светофора.

В итоге 41-летний водитель и 35-летняя пассажирка погибли на месте, а 10-летняя девочка доставлена в больницу.