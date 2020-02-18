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18.02.2020 17:05
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Елисеевский магазин ждет новое световое оформление

Текст: Ирина Огилько

Одну из визитных карточек города, здание бывшего Елисеевского магазина на Тверской улице, ждет световое преображение. Как рассказали "РГ" в комплексе городского хозяйства столицы, у магазина появится новая архитектурно-художественная подсветка.

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Новое наружное световое оформление исторического дома на Тверской, 14 будет смонтировано в этом году.

"Правильно подобранное освещение зданий придает городу дополнительное очарование, подчеркивает индивидуальный облик и характер архитектуры. Это улучшает имидж города, привлекает внимание горожан и туристов", - отметили в комплексе городского хозяйства Москвы.

Фото: Дмитрий Серебряков/ТАСС
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Напомним, что в Москве по-новому подсвечивать дома стали с 2011 года. С этого времени архитектурно-художественную подсветку получили 2,2 тысячи зданий, расположенных на магистралях, в пешеходных зонах, на набережных, а также храмы и особняки. В минувшем году новую подсветку получили 35 городских объектов. А в нынешнем году планируется оборудовать архитектурно-художественной подсветкой 66 объектов, включая здания Третьяковской галереи, МГУ имени М.В. Ломоносова на Моховой улице, Савеловского вокзала, храма Вознесения в Коломенском парке.

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