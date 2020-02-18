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18.02.2020 13:24
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Ивановца поймали за пятимиллионную кражу в Костроме

Текст: Анна Скудаева (Кострома)
Фото: УМВД по Костромской области Фото: УМВД по Костромской области
Фото: УМВД по Костромской области

Злоумышленников, подозреваемых в серии квартирных краж в Костроме, удалось вычислить благодаря следам ДНК.

Как рассказали в региональном УМВД, в дежурную часть полиции поступило заявление от хозяина квартиры, расположенной на улице Войкова. Пострадавший заявил, что пока он находился на работе, неизвестные среди бела дня выставили окно его жилища и похитили сбережения, хранившиеся в долларах и евро, на общую сумму свыше пяти миллионов рублей.

Фото: iStock
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- Просмотрев записи камер видеонаблюдения, установленных в непосредственной близости от места совершения преступления, и опросив жителей соседних домов, полицейские установили, что подозреваемые скрылись на автомобиле в сторону города Иванова, - рассказали в УМВД.

Отправившись по следам злоумышленников, сыщики обнаружили место, где подозреваемые избавились от вещей, связывающих их с совершенным преступлением. При проведении анализа ДНК эксперты-криминалисты выяснили, что следы принадлежат 45-летнему жителю Иванова. Ранее мужчина уже был судим за аналогичные преступления.

Нагрянув к подозреваемому с обыском, оперативники обнаружили в его доме одежду и резиновые перчатки, которые, судя по всему, использовались при совершении преступления. Кроме этого, у ивановца нашли деньги и ювелирные украшения.

В полиции полагают, что мужчина причастен как минимум к шести аналогичным преступлениям, совершенным на территории Костромской области. В отношении него возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 158 УК РФ "Кража, совершенная организованной группой либо в особо крупном размере". Подозреваемому грозит до десяти лет заключения. Поиски его возможных подельников продолжаются.

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