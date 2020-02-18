Известные воронежцы встали за прилавок ради помощи больным детям

Легендарный олимпийский чемпион Дмитрий Саутин и другие узнаваемые люди Воронежа семь часов кряду торговали яблоками на Центральном рынке. Сбор от продаж поступил в благотворительный фонд, который опекает местных ребят с тяжелыми диагнозами.

Такую акцию "Добросвет" провел впервые, приурочив к Международному дню онкобольного ребенка (15 февраля). Яблоки для "витаминного" прилавка предоставил воронежский производитель. Торговлю же поочередно вели 16 специальных гостей - телеведущие, бизнесмены, блогеры, представители дружественного фонда ГК Хамина, худрук Никитинского театра Борис Алексеев.

Поддержал акцию и профессор академии искусств Владимир Шабашов - когда-то с раком сражался его сын (сегодня - успешный музыкант). Владимир Павлович ежегодно проводит в Воронеже благотворительные концерты, собирая деньги для лечения маленьких пациентов отделения онкогематологии областной детской клинической больницы №1.

Особое внимание посетителей рынка привлек, конечно, обладатель восьми олимпийских наград, двукратный чемпион Игр по прыжкам в воду Дмитрий Саутин. Он не отказывал никому из желающих сфотографироваться - а от одной из юных покупательниц даже получил самодельную открытку.

Выручка превысила 66,7 тысячи рублей. Все деньги будут направлены на лечение онкобольных детей Воронежской области.