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18.02.2020 16:59
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Известные воронежцы встали за прилавок ради помощи больным детям

Текст: Татьяна Ткачева (Воронеж)
Фото: Фонд "Добросвет" Фото: Фонд "Добросвет"
Фото: Фонд "Добросвет"

Легендарный олимпийский чемпион Дмитрий Саутин и другие узнаваемые люди Воронежа семь часов кряду торговали яблоками на Центральном рынке. Сбор от продаж поступил в благотворительный фонд, который опекает местных ребят с тяжелыми диагнозами.

Такую акцию "Добросвет" провел впервые, приурочив к Международному дню онкобольного ребенка (15 февраля). Яблоки для "витаминного" прилавка предоставил воронежский производитель. Торговлю же поочередно вели 16 специальных гостей - телеведущие, бизнесмены, блогеры, представители дружественного фонда ГК Хамина, худрук Никитинского театра Борис Алексеев.

Фото: Яна Воротовова
Что сделать, чтобы лечение детских онкозаболеваний стало эффективным

Поддержал акцию и профессор академии искусств Владимир Шабашов - когда-то с раком сражался его сын (сегодня - успешный музыкант). Владимир Павлович ежегодно проводит в Воронеже благотворительные концерты, собирая деньги для лечения маленьких пациентов отделения онкогематологии областной детской клинической больницы №1.

Особое внимание посетителей рынка привлек, конечно, обладатель восьми олимпийских наград, двукратный чемпион Игр по прыжкам в воду Дмитрий Саутин. Он не отказывал никому из желающих сфотографироваться - а от одной из юных покупательниц даже получил самодельную открытку.

Выручка превысила 66,7 тысячи рублей. Все деньги будут направлены на лечение онкобольных детей Воронежской области.

Общество Соцсфера Соцзащита Общество Здоровье Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Воронежская область Воронеж Онкология: как победить рак

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