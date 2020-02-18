Спасатели сообщили о 80 купальщиках в московских водоемах за выходные

Теплая погода в прошедшие выходные не испугала любителей зимней рыбалки, отдыхающих и любителей заплывов в снегу. Об этом сообщили "РГ" в пресс-службе департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Москвы.

- В минувшие выходные дни вблизи и на водных объектах были зафиксированы 5,9 тысячи человек, а также 1,5 тысячи рыбаков и 80 купальщиков, - сообщили в пресс-службе. - При этом толщина льда в столичном регионе крайне ненадежна, что может спровоцировать возникновение несчастных случаев.

По словам представителя департамента, в целях профилактики, спасатели Московской городской поисково-спасательной службы на водных объектах предупреждают жителей об опасности выхода на лед. Так, толщина льда на Москве-реке составляет от 0 до 8 сантиметров, в заливах Москвы-реки, Озере Бездонном в Серебряном Бору, Химкинском водохранилище - от 2 до 20 сантиметров, в ТиНАО - до 21 сантиметра.

В пресс-службе напомнили, что выходить на лед можно, если его толщина превышает 7 сантиметров, а групповой выход на лед возможен при толщине льда свыше 15 сантиметров. При этом сам лед должен быть однородным, зеленоватого цвета и при ударе об него палкой издавать характерный звонкий звук. Если лед молочного цвета, имеет вкрапления или сквозь него прорастают водоросли, камыши - на такой лед выходить опасно. Если температура воздуха повышается выше нуля и держится так 3-4 суток, прочность льда снижается на 25 процентов.