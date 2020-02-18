Минобороны показало видео из кабины ракетоносца Ту-160

Минобороны России опубликовало съемки недавних учений дальней авиации под Саратовом. В ходе тренировки экипажи стратегических ракетоносцев Ту-160 отработали перелет на другой аэродром, полеты на малых и средних высотах, преодоление системы ПВО противника.

- Полеты проходили в сложных метеоусловиях, при низкой облачности, осадках и сильных порывах ветра, - рассказали в ведомстве. Самолета находились в воздухе около восьми часов.

В 40-секундном ролике показана работа членов экипажа Ту-160: командира и штурмана. А комментаторов больше всего впечатлили размеры и величие полета ракетоносцев.

- Саратов смотрится холодным, а Ту-160 - горячим, - написала Carin Hall.

- Какая же красивая и в то же время опасная птица... - согласен с ней 2011Praxis.