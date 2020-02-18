Пермский краеведческий музей заплатит 150 тысяч рублей штрафа

В музее деревянного зодчества под открытым небом "Хохловка" в ходе плановой проверки обнаружены нарушения правил пожарной безопасности.

Теперь "Пермский краеведческий музей", в структуре которого находится архитектурно-этнографический музей, должен будет заплатить штраф в размере 150 тысяч рублей.

Решение об этом принял Пермский районный суд Пермского края. Однако в музее с таким исходом дела не согласились и подали жалобу в Пермский краевой суд. Заявитель просил отменить принятые по делу акты и прекратить производство по делу, указывая на отсутствие доказательств наличия нарушений требований пожарной безопасности.

Как сообщили в краевой судебной инстанции, по результатам рассмотрения жалобы было установлено, что указанные нарушения действительно имели место. Так, "на дверях помещения фонда и на дверях складских помещений входной группы отсутствует знак категории по взрывопожарной и пожарной опасности, помещение бытовки для рабочих и здание плотника не защищены автоматической пожарной сигнализацией, запоры на дверях эвакуационных выходов из чайной лавки не обеспечивают их свободного открывания изнутри без ключа".

В связи с этим, судья краевого суда принятые по делу акты оставил без изменения, жалобу - без удовлетворения.