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18.02.2020 08:48
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Пермский краеведческий музей заплатит 150 тысяч рублей штрафа

Текст: Инесса Суворова

В музее деревянного зодчества под открытым небом "Хохловка" в ходе плановой проверки обнаружены нарушения правил пожарной безопасности.

Фото: Пресс-служба музея-заповедника "Кижи"
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Теперь "Пермский краеведческий музей", в структуре которого находится архитектурно-этнографический музей, должен будет заплатить штраф в размере 150 тысяч рублей.

Решение об этом принял Пермский районный суд Пермского края. Однако в музее с таким исходом дела не согласились и подали жалобу в Пермский краевой суд. Заявитель просил отменить принятые по делу акты и прекратить производство по делу, указывая на отсутствие доказательств наличия нарушений требований пожарной безопасности.

Как сообщили в краевой судебной инстанции, по результатам рассмотрения жалобы было установлено, что указанные нарушения действительно имели место. Так, "на дверях помещения фонда и на дверях складских помещений входной группы отсутствует знак категории по взрывопожарной и пожарной опасности, помещение бытовки для рабочих и здание плотника не защищены автоматической пожарной сигнализацией, запоры на дверях эвакуационных выходов из чайной лавки не обеспечивают их свободного открывания изнутри без ключа".

В связи с этим, судья краевого суда принятые по делу акты оставил без изменения, жалобу - без удовлетворения.

Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Пермский край ПФО Пермский край

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