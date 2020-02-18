Под Новосибирском внезапно скончалась 13-летняя школьница

Прокуратура города Бердска начала проверку по факту трагической смерти несовершеннолетней ученицы лицея №6.

Как сообщили в областной прокуратуре, надзорному органу предстоит оценить работу органов системы профилактики правонарушений, а также лицея, в котором обучалась девочка.

Проверки пройдут и в других образовательных учреждениях города.

По предварительным данным, накануне 13-летняя бердчанка внезапно скончалась после встречи с друзьями. Причина пока не определена, назначена судебно-медицинская экспертиза.

Отмечается, что девочка утром была на занятиях, но ей стало плохо во время встречи с друзьями после уроков. На скорой помощи ее доставили в местную больницу, где она скончалась.