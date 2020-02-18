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18.02.2020 15:07
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Под Новосибирском внезапно скончалась 13-летняя школьница

Текст: Наталья Решетникова (Новосибирск)

Прокуратура города Бердска начала проверку по факту трагической смерти несовершеннолетней ученицы лицея №6.

Как сообщили в областной прокуратуре, надзорному органу предстоит оценить работу органов системы профилактики правонарушений, а также лицея, в котором обучалась девочка.

СК начал проверку после смерти 13-летней школьницы на дне рождения

Проверки пройдут и в других образовательных учреждениях города.

По предварительным данным, накануне 13-летняя бердчанка внезапно скончалась после встречи с друзьями. Причина пока не определена, назначена судебно-медицинская экспертиза.

Отмечается, что девочка утром была на занятиях, но ей стало плохо во время встречи с друзьями после уроков. На скорой помощи ее доставили в местную больницу, где она скончалась.

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