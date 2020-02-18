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18.02.2020 09:50
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Братске прокуратура начала поиски источника загрязнения воздуха

Текст: Дмитрий Лапин

Как сообщает  Байкальская межрегиональная природоохранная прокуратура, ее сотрудники начали проверку по факту загрязнения воздуха в городе Братск. Там в прошедшие выходные жители города ощутили неприятные запахи и связали этот факт с деятельностью местных промышленных предприятий.

Тем временем, согласно данным Росгидромета, с 14 по 17 февраля из-за теплого фронта в регионе наблюдались неблагоприятные для рассеивания выбросов погодные условия. Проще говоря, выбросы промышленных предприятий накапливались в атмосфере, из-за чего над Братском повис смог, а жители города жаловались на удушливый запах.

Фото: Алексей Никольский /РИА Новости
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Сейчас сотрудниками Братской межрайонной природоохранной прокуратурой на нескольких предприятиях проводится проверка исполнения требований законодательства об охране атмосферного воздуха. В частности, изучается их деятельность в период режима неблагоприятных метеоусловий и протоколы производственного контроля, дается оценка эффективности работы газоочистного оборудования заводов.

Отреагировало и Управление Росприроднадзора по Иркутской области - были представлены пробы воздуха, взятого на улицах Братска. О результатах поисков виновных в загрязнении природоохранная прокуратура обещала сообщить в ближайшее время.

Общество Экология Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Восточная Сибирь СФО Иркутская область

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