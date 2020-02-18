В Красноярске два человека пострадали при взрыве в котельной

В Красноярске в котельной на улице Новой Зари произошел хлопок угольной пыли. Как сообщают РИА Новости со ссылкой на ГУ МЧС по региону, в результате пострадали два человека. Их госпитализировали в крайне тяжелом состоянии в ожоговый центр краевой больницы.

В здании котельной рухнула часть перекрытий между 4 и 5 этажами - всего около 200 квадратных метров. Основное оборудование не пострадало, поврежден только резервный котел.

Для ликвидации последствий происшествия было задействовано более 70 человек и 20 единиц техники. Открытого горения после хлопка не было - лишь между перекрытиями тлела оставшаяся угольная пыль. Ночью на объекте дежурили спасатели, поскольку была опасность дальнейшего обрушения конструкций здания. Сейчас идет обследование конструкций и оценка объемов аварийно-восстановительных работ.

Котельная № 2 "КрасТЭК" работала со сниженными параметрами - в Красноярске сейчас относительно тепло, поэтому есть возможность перераспределить ее нагрузку с другими котельными и не оставить абонентов без отопления.