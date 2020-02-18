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18.02.2020 11:59
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Житель Кузбасса попытался получить жилье за килограмм героина

Текст: Юлия Потапова (Кемерово)

11 лет проведет за решеткой 56-летний житель областного центра, который пытался обменять килограмм героина на комнату в общежитии.

Фото: iStock
В Кургане с маршрута сняли водителя в наркотическом опьянении

Информацию о готовящемся сбыте крупной партии запрещенных веществ сотрудники областного управления по контролю за оборотом наркотиков получили в августе 2018-го. Полицейские установили подозреваемого и организовали за ним наблюдение. Мужчину задержали после того, как он откопал в лесополосе вдоль трассы "Кемерово - Яшкино - Тайга" сверток с зельем. В изъятом оперативниками пакете находилось около килограмма героина.

Задержанный стал фигурантом уголовного дела, возбужденного по статье "Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов". Следствие установило, что наркоторговец собирался с помощью крупной партии товара решить жилищный вопрос.

- После сбора доказательственной базы уголовное дело было направлено в Кемеровский районный суд, который приговорил наркоторговца к реальному сроку - 11 годам лишения свободы, - уточнили в ГУ МВД России по региону.

Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Сибирь СФО Кемеровская область

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