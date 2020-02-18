Количество долгостроев на Северном Кавказе за два года снизилось на 571. В 2018-м проверка Счетной палаты выявила в округе более четырех тысяч незавершенных объектов - треть от общего количества в России.

Тогда же федеральные власти приняли комплексный план снижения числа таких сооружений. СКФО уделили особое внимание не просто так. Дело в том, что огромное количество долгостроев оказались социальными учреждениями, в том числе школами, которых в округе катастрофически не хватает, ведь тысячи детей до сих пор учатся в три смены.

Кстати, на возведение так и не законченных объектов в округе потратили 160,7 миллиарда рублей. Однако для бюджета важнее другая цифра - долгостроем числился 1531 объект стоимостью 88,3 миллиарда, и на них деньги выделялись из государственной казны на условиях софинансирования. Многие объекты бросили, даже не законсервировав.

Как сообщили в СП, средства на 1178 зданий направили более восьми лет назад, строительство 1046 из них заморозили, при этом 1018 - без консервации, то есть здесь начались негативные процессы, которые могут привести к разрушению конструкций.

В 2019 году аудиторы проанализировали выполнение комплексного плана. В СП пришли к выводу, что, несмотря на снижение числа незавершенных объектов, принимаемых мер пока недостаточно. Аудиторы назвали каждый пятый объект в регионе проблемным, а каждый третий рубль вложенным безрезультатно.

В министерстве строительства и архитектуры Ставропольского края корреспонденту "РГ" заявили, что не могут назвать точное число долгостроев на территории региона, так как эти объекты являются не только краевой собственностью, но и муниципальной. Кроме того, некоторые принадлежат федеральным ведомствам или находятся в частных руках.

Необходимо детально изучить проекты прошлых лет, поскольку многие из них не отвечают современным строительным нормам

"Информация сейчас актуализируется. К концу года в распоряжении минстроя края будет перечень всех объектов незавершенного строительства", - отметили в ведомстве.

Что касается социальных объектов, то здесь дело с мертвой точки сдвинулось. В поселке Мирном Предгорного района долгое время не могли достроить школу. Ее начали возводить еще в 2000-х, но вскоре заморозили. Больше 10 лет стройплощадка была законсервирована. В это время часть детей училась в старом маленьком школьном здании в Мирном, другая часть ездила на занятия в соседние населенные пункты и даже в Карачаево-Черкесию. Средства на завершение объекта предусмотрели в бюджете только в 2019 году. А в начале 2020-го школу, наконец, открыли.

В министерстве добавили, что у органов местного самоуправления, а также у краевых властей нет прямых рычагов воздействия на тех, кто затягивает со стройкой. Для региона большая проблема - это недостроенные санатории, то есть крупные объекты, которые по тем или иным причинам никак не введут в эксплуатацию.

В Минеральных Водах вот уже 19 лет не могут достроить спорткомплекс "Локомотив", который местные жители называют Колизеем. Недавно стало известно, что объект перешел в частные руки. Новый владелец намерен возвести здесь гостиничный комплекс, но когда, неизвестно.

Недостроенное здание 18-этажной гостиницы в Домбае уже 40 лет "красуется" на фоне великолепных горных видов.

Чеченская Республика, по данным Счетной палаты РФ 2018 года, стала одним из лидеров по количеству долгостроев - 464. Но в министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства ЧР заявили, что сейчас таких объектов гораздо меньше - около 200, хотя еще несколько лет назад было около тысячи.

"Такая ситуация сложилась из-за изменений в бюджете или нехватки финансирования. Стараемся всеми возможными способами решить проблему. Есть существенные сдвиги в строительстве крупных объектов", - сообщили в ведомстве.

Например, в Грозном введено в эксплуатацию здание Национальной библиотеки. Примечательно, что два объекта в столице республики - административные здания министерства имущественных и земельных отношений ЧР и министерства промышленности и энергетики ЧР - так и числятся долгостроями. На них пока не хватает денег.

"Примерно 60 объектов находится на стадии разработки проектно-сметной документации, то есть фактически стройка даже не начиналась, но в соответствии с действующим законодательством они считаются долгостроями. К тому же в число незавершенных объектов вошли те, где нет никаких трудностей. Там ведутся работы, которые завершатся в срок. А в Чечне много таких проектов, так как регион активно развивается. Речь идет о больницах, школах, детских садах", - отметили в минстрое республики.

В Ингушетии проверка Счетной палаты РФ выявила не только большой объем незавершенного строительства, но и проблемы с бюджетной отчетностью. Часть данных отсутствовала или оказалась недостоверной. Например, четыре объекта числились в долгостроях, а на самом деле они уже функционировали.

После проверки был разработан план сокращения недостроев. Два года назад, по данным федерального ведомства, в республике насчитали 233 незавершенных сооружения (финансирование по ним составило 28 миллиардов рублей). На сегодня, согласно информации регионального министерства строительства, 53 из них на сумму 14 миллиардов рублей поставлены на баланс. Материалы еще по 30 объектам стоимостью более шести миллиардов рублей отправлены балансодержателям, по десяти документы переданы в министерство имущества республики для регистрации права собственности. 21 объект на сумму два миллиарда рублей продолжили возводить. На 57 проектов власти ищут финансирование.

Тем временем Дагестан готов стать пилотным регионом России, где отработают механизм сокращения объектов незавершенного строительства. Об этом заявил глава республики Владимир Васильев:

- В 2019 году возобновлено строительство 82 сооружений, в нынешнем - еще 27. Речь идет в первую очередь об объектах с наиболее высокой степенью готовности.

Как сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия РД Абзагир Гусейнов, по программе развития сельских территорий в республике завершат 52 долгостроя. В их числе - сооружения коммунальной инфраструктуры, фельдшерско-акушерские пункты, больницы и учреждения образования.

Так, жители селения Самур Магарамкентского района уже более 10 лет ждут новую школу на 504 места. Ее возведение началось еще в 2008 году, но впоследствии было остановлено. На завершение работ деньги выделили в рамках Республиканской инвестиционной программы. Строители уже вывели стены спортивного зала и пищеблока, в основном в здании идет отделка.

Кроме того, в 2019 году из регионального бюджета было выделено дополнительно 184 миллиона рублей, благодаря чему удалось закончить пять водопроводов.

- Сейчас в селах республики более 100 объектов, требующих безотлагательного вмешательства. Идет инвентаризация всех этих объектов, после чего мы планируем определиться со способами их завершения, - сообщил директор ГКУ РД "Дагсельхозстрой" Магомед Юсупов.

Он также добавил, что сложность заключается не только в нехватке средств, но и в необходимости детально изучить проекты прошлых лет, поскольку многие из них не отвечают современным строительным нормам.

По мнению экспертов строительной отрасли, стране нужен закон, регулирующий неэффективное использование земель и борьбу с долгостроями.

- Любые предупредительные действия лучше, чем устранение негативных последствий. Государство должно использовать определенные меры воздействия в такой ситуации. В свою очередь, владелец земельного участка и застройщики обязаны нести полную ответственность, - считает генеральный директор Гильдии строителей СКФО Запир Акаев. - Такой нормативный акт должен действовать на всей территории России, а не в отдельных субъектах. Кроме того, нужно учесть все нюансы. Должен быть дифференцированный подход, так как есть разные категории земель: санаторно-куротные, сельскохозяйственные, промышленные и рекреационные. Формы пользования землей тоже разные. Применять один механизм воздействия в отношении всех нельзя. .

Кстати

Что касается долгостроев, находящихся в частных руках, то здесь ситуация еще сложнее. В соответствии с действующим законодательством, при соблюдении всех норм и требований к консервации (безопасность вокруг объекта), никаких рычагов воздействия у органов государственной власти нет. Действует конституционное право каждого гражданина на неприкосновенность частной собственности.