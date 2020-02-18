В Северной Осетии мужчина украл вещи и поджег три автомобиля

В Северной Осетии в селении Эльхотово полиция задержала мужчину, который подозревается в поджоге трех автомобилей. Об этом сообщили в пресс-службе МВД России по РСО-Алания.

По данным правоохранителей, в полицию обратились два местных жителя, которые рассказали, что ночью у них загорелись машины. Один из пострадавших, 26-летний мужчина, пояснил, что два его автомобиля -ВАЗ- 2107 и "Газель" - общей стоимостью 265 тысяч рублей были припаркованы у дома в тот момент, когда загорелись.

Похожая ситуация произошла и у другого местного жителя, который в результате пожара, охватившего его машину, лишился микроавтобуса "Газель".

Установлено, что все возгорания произошли накануне между 04.00 и 05.00 утра. Следователи установили, что причиной пожара стал поджог, а затем нашли предполагаемого виновника этого происшествия. Им оказался 32-летний местный житель. Во время обыска в его доме нашли автомагнитолу из одной из сожженных машин.

- После задержания подозреваемый дал признательные показания и раскаялся в содеянном, - сообщили в пресс-службе МВД России по Северной Осетии - С его слов, автомашины он поджог, чтобы скрыть следы преступления, потому что предварительно он совершил из них кражи имущества.

Сейчас против злоумышленника возбуждены уголовные дела по статьям "Умышленное уничтожение чужого имущества" и "Кража". Следователи устанавливают все обстоятельства и подробности происшествия.