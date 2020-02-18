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18.02.2020,  
11:24
Текст:  Светлана Цыганкова

Первый корабль с морской версией "Панциря" вышел на испытания

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ Фото: Пресс-служба Минобороны РФ
Фото: Пресс-служба Минобороны РФ

Малый ракетный корабль проекта 22800 "Одинцово" приступил к швартовым испытаниям. Об этом сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций министерства обороны России.

Фото: Александр Гальперин / РИА Новости
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В ходе швартовых испытаний на ракетном корабле проверят работу разных систем: жизнеобеспечения, радионавигационных, связи. Будет также протестирована и главная энергетическая установка. После этого "Одинцово" приступит к ходовым испытаниям. Предполагается, что это будет в апреле нынешнего года.

"Одинцово" - малый ракетный корабль. Он является первым серийным кораблем проекта 22800, который несет зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-М". Построен на судостроительном заводе "Пелла" в Ленинградской области. Водоизмещение - 800 тонн, длина - 67 метров, ширина - 11 метров.

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