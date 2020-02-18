Похороны застреленных в Калининграде супругов состоятся 19 февраля

Семейную пару, застреленную в Калининграде вечером 15 февраля вблизи Центрального рынка, похоронят завтра, 19 февраля. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональный союз предпринимателей рынков.

По данным бизнес-сообщества, отпевание состоится в церкви в Калининграде, а похороны - в Гурьевском районе.

Расследование громкого ЧП продолжается. По информации следственного управления СК РФ по региону, назначен ряд судебных экспертиз, включая медицинские, баллистические, химические.

Пройдет и посмертная экспертиза психического состояния стрелка. Напомним, 63-летний пенсионер застрелил 52-летнего мужчину и 34-летнюю женщину, ранил их 13-летнего сына, а затем свел счеты с жизнью.

И супруги, и пенсионер работали на Центральном рынке. Следователи опросили знакомых подозреваемого и жертв и установили: причиной давнего конфликта мог стать неудачно припаркованный автомобиль.

Соболезнования в связи с гибелью главы семьи опубликованы на сайте Российской федерации горнолыжного спорта. Им мужчина занимался с семи лет и неоднократно становился победителем и призером юношеских и Всесоюзных соревнований.