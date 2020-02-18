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18.02.2020 18:08
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Севастополю вернули 4000 гектаров леса

Текст: Юлия Крымова (Севастополь)

Власти Севастополя через суд расторгли долгосрочный договор аренды почти 4000 гектаров леса, которые были переданы частной фирме за мизерную цену - 200 рублей в год. Об этом во вторник сообщил журналистам врио губернатора города Михаил Развожаев.

- Это уникальная история, большой участок природы - территории в районе Морозовки, Сухой речки, Инжира, Серебряного пляжа, часть природного парка Айя были отданы частному охотничьему хозяйству, - рассказал Развожаев. - Город получал за это семь копеек с гектара, около 200 рублей в год. Очень "щедрая" плата за пользование всеми этими угодьями.

Фото: Макс Ветров/РИА Новости
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Договоры о передаче в аренду лесов были заключены правительством Севастополя в 2017 году на 49 лет. Арендатору предоставлялись 10 участков особо охраняемых природных территорий общей площадью более 3900 гектаров.

По словам Развожаева, с иском о расторжении "абсолютно невыгодного для города" договора в суд обратился заместитель генерального прокурора России Андрей Кикоть.

- Ранее, до прихода моей команды, правительство Севастополя занимало странную позицию и отстаивало этот договор аренды. С 2019 года мы включились в этот процесс и выступили совместно с генпрокуратурой, - отметил врио губернатора.

Компания-арендатор проиграла во всех судебных инстанциях и обязана передать леса городу, убрать временные постройки и заборы.

- Территория станет доступна для горожан, которые любят отдыхать в этих местах. Там же проходит часть Большой севастопольской тропы, - рассказал Развожаев. - Сегодня судебные приставы должны работать на этой территории, возвращать ее под контроль Севприроднадзора. Оттуда должны убрать конструкции и все заборы, которые понастроили за это время.

Глава города также сообщил, что организация охоты на территории Севастополя до настоящего времени не урегулирована, поэтому предоставлять для этих целей участки было преждевременно. В дальнейшем власти могут заново провести открытый аукцион и выбрать арендатора, однако рассчитывают получать гораздо больше прибыли в бюджет.

Общество Экология Филиалы РГ Крым ЮФО Севастополь

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