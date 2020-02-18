В Крыму предложили создать "книгу ущерба", нанесенного Украиной

Специально созданная в Госсовете РК рабочая группа планирует в течение 2020 года завершить определение размера ущерба, понесенного республикой от пребывания в составе Украины. Об этом заявлено на заседании рабочей группы в региональном парламенте. Сенатор от республики Сергей Цеков предложил создать "детальную книгу ущерба", понесенного Крымом за годы в составе Украины.

- Мы должны начать предметную работу над такой книгой, - призвал Цеков. - В ней нужно перечислять все то, что было за эти 20 с лишним лет разрушено. В перечень необходимо включить случаи во всех населенных пунктах республики.

По словам руководителя группы, первого вице-спикеар крымского парламента Ефима Фикса, в 2020 году расчеты ущерба перейдут в практическую плоскость.

- К примеру, сколько детских садов в Крыму было в 1991 году и сколько осталось в 2014-м, куда они пропали, - уточнил Фикс. - Или сколько было школ в 1991-м и сколько осталось в 2014-м. Сколько средств было выделено из государственного, республиканского, местных бюджетов для создания мест в детских дошкольных учреждений на территории республики и так далее, в том числе в части вопросов, касающихся водообеспечения, транспорта, электроснабжения.

Фикс отметил, что к работе группы подкючились представители крымских министерств (в частности, минпрома, минздрава, минобразования, минтруда), а также регионального представительства Центробанка.

- Если в первом составе группы мы обсуждали положение до 2014 года, то теперь говорим и о прошедших шести годах, потребовавших финансовых вложений для решения серьезнейших задач, связанных с энергетической, транспортной, водной и продовольственной блокадой, - пояснил парламентарий. - Думаю, что недолог тот час, когда мы назовем сумму ущерба... В этом году мы выйдем на конкретный результат - обоснованный, совершенно точный. Мы выработали методику подхода к этому вопросу.

Фикс уточнил, что также члены рабочей группы намерены оценить ущерб в гуманитарной сфере.

Спикер Госсовета Владимир Константинов уверен, что ущерб республике за годы пребывания в составе Украины будет исчисляться "сотнями миллиардов долларов".

- Над точной цифрой надо будет поработать, - добавил он.

Ранее депутат Госсовета РК Ольга Виноградова заявила, что упущенная выгода Крыма за 22 года пребывания в составе независимой Украины только в сфере экономики и жилищно-коммунального хозяйства составила около 2,5 триллиона рублей.

Рабочую группу для анализа ущерба, нанесенного региону во время нахождения в составе Украины, создали в Госсовете Крыма в апреле 2019 года. Идею о необходимости проведения такого анализа прибоизительно за месяц до этого в Симферополе озвучил председатель Госдумы Вячеслав Володин. После чего в конце марта в Госдуме была организована рабочая группа под руководством Ивана Мельникова. Вместе с депутатами ГД ущерб, нанесенный Крыму, будут подсчитывать также специалисты из Российской академии наук.