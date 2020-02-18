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18.02.2020 16:05
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Челябинская область готова к приему китайских студентов

Текст: Михаил Пинкус (Челябинск)
Южный Урал готовится принять китайских студентов, которые скоро вернутся на учебу в вузы Челябинска и Магнитогорска. Больше всего студентов из Поднебесной обучается в ЮУрГУ  - свыше 80 человек. Второе место занимает педагогический университет, где учится еще 30 студентов, сообщили во вторник на заседании оперативного штаба по гриппу и ОРВИ в правительстве региона.

- Мы с ректорами договорились, они дают нам информацию о времени прибытия китайских студентов, рейсах, мы их встречаем и направляем в пункт временного содержания, - пояснила вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт. - Педагогический университет решил продлить каникулы до 15 марта - это право вуза. Два студента, которые обучаются в ЧелГУ, прилетят 13 марта. Мы надеемся, что к этому времени ситуация уже стабилизируется.

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Если ранее под наблюдением были только граждане Китая, имеющие вид на жительство в РФ, то сегодня по требованиям Роспотребнадзора карантинным мероприятиям подвергаются все граждане, прибывающие из КНР. У них берется ПЦР-анализ в аэропорту Шереметьево, потом делается повторный анализ на 10 сутки с момента пересечения границы. Это профилактическая мера, чтобы исключить возможные случаи распространения инфекции. В Челябинской области есть вся необходимая диагностическая база, отметила Ирина Гехт.

Как сообщила замминистра здравоохранения региона Виктория Сахарова, сегодня в пунктах временного пребывания в Миассе и Челябинске находится 47 граждан, прибывших из КНР. На 15 человек, прошедших карантин в Миасском центре, пришли первые отрицательные результаты анализов на коронавирус. Срок их содержания истекает на этой неделе. В Челябинском пункте, где находятся еще 32 гражданина КНР, карантин проходит в штатном режиме. Мониторинг состояния здоровья проводится ежедневно.

По данным регионального управления Роспотребнадзора, всего медицинскими организациями Челябинской области были взяты под наблюдение 545 человек, в том числе 219 граждан Китая. По состоянию на вчерашний день 195 человек прошли карантин, под наблюдением остаются еще 350.

Общество Здоровье Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Челябинская область Распространение коронавируса COVID-19

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