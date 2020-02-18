Непогода осложнила работу крупнейшего аэропорта Ямала

В аэропорту Нового Уренгоя (первого по величине города на Ямале) массово задерживаются самолеты. Причина - сильный порывистый ветер и осадки.

По прогнозу МЧС, сегодня и завтра на территории арктического региона погода будет непростой: в отдельных районах округа ожидается метель и ветер до 23 метров в секунду.

Как сообщили в пресс-службе аэропорта, два воздушных судна отправлены на запасные аэродромы: рейс из Москвы - в Сургут, рейс из Санкт-Петербурга - в Надым.

Согласно данным онлайн-табло, к этому часу задерживается вылет семи лайнеров в Москву, Санкт-Петербург, Новосибирск и Тюмень.

Службы аэропорта работают в усиленном режиме. "Пока метеоситуация без изменений", - подчеркнули в пресс-службе авиаузла.