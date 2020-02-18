В Челябинске продлили карантин по гриппу и ОРВИ

В Челябинских школах продлен карантин, введенный 4 февраля из-за эпидемии гриппа и ОРВИ. Во всех школах города "каникулы" продолжатся до конца недели, сообщили во вторник в городской администрации.

- Решением городского штаба карантин в Челябинске продлен до 24 февраля включительно, - сообщили в пресс-службе мэрии. - К учебному процессу все школьники приступят на следующий день. В этот же день начнутся занятия и в учреждениях дополнительного образования.

Как сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора, ситуация по заболеваемости все еще оценивается как эпидемическая, но с тенденцией к снижению. За последнюю неделю зарегистрировано 39 886 случаев ОРВИ и гриппа, что ниже уровня предыдущей на 11 процентов. Снижение заболеваемости в основном произошло за счет школьников и подростков. После введения карантина количество заболевших среди них уменьшилось наполовину.

- Пик эпидемии мы прошли, - пояснила замруководителя Роспотребнадзора Светлана Лучинина. - Рекомендовано продлить карантин в нескольких муниципалитетах, где эпидпорог по прежнему превышен.