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18.02.2020,  
09:32
Текст:  Татьяна Воробьева

Видео: Первые стрельбы из модернизированных "Градов" провели в Сибири

Первые стрельбы из модернизированных "Градов", партия которых поступила на вооружение реактивно-артиллерийского дивизиона в начале февраля, провели в Кемеровской области.

Модернизация реактивных систем залпового огня БМ-21-1 "Град", как рассказали в пресс-службе Центрального военного округа, затронула систему управления и наведения: в новой версии боевой машины она выведена в кабину для удобства оператора. Также "Град" получили электронную систему пуска.

Фото: Вадим Жернов/РИА Новости
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За счет более мощных боеприпасов дальность стрельбы увеличена почти вдвое и составляет максимум 40 километров. Одолеть бездорожье нынешним "Градам" помогает шасси с обновленным дизельным двигателем.

В общем и целом за счет модернизации техника позволит повысить боевые возможности соединения в полтора раза.

По легенде учения, разведчики при помощи оптического электронного комплекса "Ирония" установили местонахождение сил "неприятеля". Данные передали на командный пункт, оттуда поступил приказ - нанести удар при помощи РСЗО "Град". Артиллеристы, получив координаты цели, заняли позиции и произвели залп.

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