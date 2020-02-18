Житель Екатеринбурга сделал девушке предложение через шутер

Житель Екатеринбурга Александр Сафронов нашел необычный способ сделать предложение своей девушке, с которой встречался четыре года: он обратился к разработчикам игры "Метро: Исход" с просьбой разместить в одно из локацией обращение к будущей супруге.

Создатели шутера пошли навстречу, так в игре появилась пасхалка с надписью "Фанни, будь моей женой". И девушка сказала: "Да".

- Таким способом я хотел показать, что любовь куда сильнее ядерной войны. Так как действие последнего дополнения для Metro Exodus - Sam's Story разворачивается в постапокалиптическом Владивостоке, - рассказал романтик порталу KP.Ru.

По его словам, и он сам, и его вторая половинка увлекаются компьютерными играми. Правда, девушка сначала подумала, что это какой-то розыгрыш, пока не увидела надпись сама.

- Мы в восторге от того, что она сказала "да"! Поздравляю Фанни и Александра! Желаем вам всего наилучшего в жизни, - написали в своем микроблоке разработчики игры.

Кстати

Metro Exodus является третьей игрой в серии, сюжет которой основан на романах Дмитрия Глуховского и продолжает историю Metro 2033 и Metro: Last Light. Игра является шутером от первого лица.