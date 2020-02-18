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18 февраля 2020 г.

Постановление правительства Самарской области от 17 февраля 2020 года № 96 "Об установлении величины прожиточного минимума в Самарской области за IV квартал 2019 года в расчете на душу населения и по основным социально-демографическим группам"

Дата подписания 17 февраля 2020 г.
Опубликован 18 февраля 2020 г.

В соответствии с Федеральным законом "О прожиточном минимуме в Российской Федерации", Законом Самарской области "О потребительской корзине в Самарской области" и по представлению министерства труда, занятости и миграционной политики Самарской области Правительство Самарской области постановляет:

1. Установить величину прожиточного минимума в Самарской области за IV квартал 2019 года:

в расчете на душу населения - 10 148 рублей;

для трудоспособного населения - 11 261 рубль;

для пенсионеров - 8 107 рублей;

для детей - 9 968 рублей.

2. Установить, что до установления величины прожиточного минимума за I квартал 2020 года в целях осуществления социальных выплат, при назначении (предоставлении) которых учитывается величина прожиточного минимума в Самарской области, и (или) социальных выплат, размер которых зависит от величины прожиточного минимума в Самарской области, определения условий платы за предоставление социального обслуживания применяется величина прожиточного минимума в Самарской области за II квартал 2019 года

3. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.

4. Настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти дней со дня его официального опубликования.

Первый вице-губернатор - председатель Правительства Самарской области В.В.Кудряшов

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