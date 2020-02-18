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18.02.2020 08:16
Рубрика: В мире

СМИ: В районе крушения MH-17 под Донецком не было "Буков"

Текст: Андрей Васильев
На популярной платформе для независимых журналистов Bonanza Media были обнародованы скриншоты секретных документов нидерландской военной разведки об обстоятельствах катастрофы рейса МН17. Boeing следовал из Амстердама в Куала-Лумпур и потерпел крушение 17 июля 2014 года в небе над Донецком. Все 298 пассажиров и членов экипажа, находившиеся на борту Boeing, погибли.

В документе, который приводят на своем портале журналисты, военная разведка Нидерландов делает вывод, что рейс MH17 летел за пределами диапазона всех установленных и действующих украинских и российских систем 9K37M1 Buk M1.

Фото: REUTERS/Maxim Zmeyev
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Эти места находятся в непосредственной близости от крупных населенных пунктов, и запуск ракеты, скорее всего, привел бы к сообщениям в социальных сетях или в СМИ. Документ разведки был отправлен государственном прокурору в Национальной прокуратуре по борьбе с терроризмом Нидерландов 21 сентября 2016 года, за неделю до пресс-конференции совместной следственной группы.

Одним из неопубликованных ранее документов является "Отчет об интервью" между сотрудником федеральной полиции Австралии и журналистом Билли Сиксом, который беседовал с журналистом Bonanza Media. "Слова "Нельзя делиться данными с Украиной" могут стать сюрпризом для некоторых, но это то же самое условие, которое я сделал перед тем, как согласиться на собеседование с голландскими офицерами Объединенной следственной группы MH17. Офицеры заверили меня, что Украина не будет иметь доступа к моим данным", - сообщил журналист портала.

Издание также приводит слова свидетеля, жителя деревни Крупское вблизи Тореза, расположенного недалеко от Донецка, которые были проигнорированы украинскими следователями. Приводится расшифровка его разговора с журналистами.

Фото: Владимир Федоренко/ РИА Новости
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"До того, как этот Боинг упал, я услышал очень громкий удар над головой. Я видел, что небо было пасмурным. Между облаками я увидел что-то падающее. Я сфокусировался на этом объекте, и когда самолет уже не находился в облаках, я увидел, что это был авиалайнер, падающий вниз. За пару минут до падения я увидел в небе истребитель, который кружил над городом. В городе не было выпущено ни одной ракеты с поверхности", - рассказал свидетель.

По словам мужчины, после того, как Боинг упал, он поехал с отцом на место его крушения на машине. "Когда мы прибыли, все было оцеплено, и нам не разрешили идти дальше. В вспаханном поле рядом с дорогой я увидел два трупа", - отметил свидетель происшествия, который успел сделать несколько фотографий. Позже журналисты пришли к выводу, что эти снимки были отредактированы после того, как попали в руки международной бригады следователей. Посредством фотошопа, они были сокращены и урезаны в размерах, кроме того, изменены за счет уменьшения пикселей. Этот метод может использоваться, чтобы скрыть некоторые детали объекта. Также была изменена дата снимка.

Ранее, украинское следствие сообщило о том, что самолет был якобы сбит российскими ополченцами, ими были предъявлены обвинения, в том числе, трем гражданам России.

В мире Европа Нидерланды В мире экс-СССР Украина Крушение Boeing под Донецком

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