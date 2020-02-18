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18.02.2020,  
14:59
Текст:  Антон Валагин

Турецкие F-35 могут отдать Сингапуру

Американские истребители F-35 Lightning II отвечают нашим стремлениям приобрести самолеты пятого поколения, заявил глава ВВС Сингапура генерал-майор Келвин Хонг по итогам прошедшего в столице острова авиашоу, где F-35B продемонстрировал эффектный трюк с зависанием в воздухе.

Фото: istock
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Правда, подписания контракта на поставку самолетов вслед за этим не последовало. В апреле 2019 года Сингапур отправил США запрос на продажу четырех истребителей с возможностью поставки еще восьми самолетов в дальнейшем. В январе Госдепартамент США одобрил сделку. На сингапурском авиасалоне ожидали заместителя министра обороны США по закупкам и поддержке Эллен Лорд, но она отменила свой визит из-за вспышки коронавируса.

- Программа F-35 достигла стадии экономической эффективности. Затраты на приобретение и эксплуатацию F-35B сравнимы с расходами на имеющиеся у нас F-15SG, - рассказал Келвин Хонг. Его слова приводит Defence News.

Генерал отметил, что в области материально-технического обеспечения новой авиатехники "остаются проблемы". При этом самолеты с укороченным взлетом и вертикальной посадкой избавят ВВС страны от необходимости поддерживать в исправном состоянии длинные взлетно-посадочные полосы - особенно в свете того, что Сингапур планирует закрыть одну из трех своих авиабаз.

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