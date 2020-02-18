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18.02.2020 16:41
Рубрика: Экономика

В Instagram объяснили, почему приложение не появится на iPad

Текст: Иван Черноусов

Приложение Instagram не появится на iPad, заявил руководитель Instagram Адам Моссери.

Фото: iStock
Веб-версия Instagram получит полноценный Direct

На вопрос журналиста о возможном появлении популярного приложения для iPad он ответил что "у компании нет времени на разработку". Таким образом он намекнул, что версия для iPad не является приоритетом.

Согласно исследованию IDC, рынок планшетов переживает не лучшие времена, и несмотря на то, что функциональность устройств увеличивается, их продажи падают. Поэтому решение Instagram не выпускать отдельную версию для iPad выглядит вполне обоснованным.

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