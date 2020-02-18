В Казахстане арестованы два человека по подозрению в подготовке терактов

Спецслужбы Казахстана пресекли подготовку терактов в местах массового скопления людей и арестовали двоих подозреваемых. Об этом сообщила пресс-служба Комитета национальной безопасности (КНБ) республики.

Согласно обнародованной информации, в Алма-Ате 14 февраля были проведены оперативно-розыскные мероприятия, в ходе которых арестованы "два приверженца деструктивного религиозного течения". Санкцию на арест выдал суд.

На месте проживания арестованных нашли самодельное взрывное устройство с поражающими элементами, компоненты для изготовления таких устройств, холодное оружие. Также в смартфонах подозреваемых обнаружены фото- и видеосъемка объектов, на которые предполагалось совершить нападение.

В настоящее время возбуждены уголовные дела по фактам пропаганды терроризма и подготовки к террористическим актам.