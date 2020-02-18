Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
У блока отсутствует swig шаблон (наличие обязательно)
У блока отсутствует файл с данными (наличие не обязательно)
18.02.2020,  
17:41
Текст:  Николай Грищенко

Видео: ДТП с участием БМП Bradley произошло в Южной Корее

Появились подробности столкновения в Южной Корее грузовика, перевозившего БМП М2 Bradley, с другими автомобилями. В результате ДТП погибли четыре человека.

Фото: Илья Максимов / РГ
Видео: военный сделал девушке предложение с помощью танков

На видео можно увидеть момент аварии. Тяжелый тягач с бронетехникой попал в аварию и заблокировал тоннель. Вскоре после этого в тоннеле образовался затор, в стоящие машины врезались несколько автоцистерн.В результате ДТП произошла разгерметизация одной из емкостей, что привело к возгоранию ядовитого груза. Дым и пары заполнили тоннель.

Ранее сообщалось, что инцидент произошел 17 февраля в тоннеле на скоростном шоссе между городами Сунчхон и Ванчжу в провинции Северная Чолла. По данным СМИ, погибли четыре человека, 43 получили травмы. 30 автомобилей восстановлению не подлежат.

Справка "РГ"

Боевая машина пехоты M2 Bradley, названная в честь генерала Омара Брэдли, поступила на вооружение американской армии в 1981 году. Вооружение БМП составляет нарезная автоматическая 25-мм пушка, пулемет 7,62-мм и противотанковые комплексы Tоу-2. Экипаж состоит из трех человек, может перевозить до шести пехотинцев в десантном отделении. Применялась войсками США в Персидском заливе, Ираке и Афганистане.

Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
видео
Фото: Виктор Толочко / РИА Новости
Минобороны показало видео из кабины ракетоносца Ту-160 17:40
Видео: Первые стрельбы из модернизированных "Градов" провели в Сибири 09:32
Суровая закалка: подготовку арктического спецназа показали на видео 17.02.2020
бронетехника
Видео: беспилотник атаковал БТР США 12.02.2020
На Украине раскрыли потери техники в ходе конфликта в Донбассе 12.02.2020
Южная Корея
Американский танкист рассказал о знакомстве с Т-80 в Южной Корее 16.12.2019
Старые соперники: Т-80 встретились с Abrams на учениях в Южной Корее 19.11.2019