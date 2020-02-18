Власти Сингапура накажут нарушителей карантина тюремным сроком

В Сингапуре со вторника вступили в силу новые правила домашнего карантина для граждан, возвращающихся из Китая. Нарушителям грозят тюремное заключение и штраф, а иностранцы будут депортированы. Об этом говорится в распространенном пояснении министерства национального развития.

Соблюдение карантина будут контролировать специальные сотрудники, которые смогут в любое время ходить по квартирам и домам, а также звонить по стационарному телефону, пишет ТАСС. Нарушение правил будет расцениваться как несоблюдение закона об инфекционных заболеваниях, что грозит штрафом до 10 тысяч сингапурских долларов (7,1 тысячи долларов США), лишением свободы на срок до шести месяцев, иностранцам - депортацией и последующим запретом на въезд в страну.

Двухнедельный домашний карантин, который предусмотрен для всех возвращающихся в Сингапур из Китая, полностью запрещает выходить на улицу, а также принимать посетителей. В случае необходимости - приобретения продуктов, медицинской помощи - нужно обращаться в соответствующие органы соцзащиты.

Сейчас, по данным властей, на домашнем карантине находятся около 600 человек, еще примерно 1,2 тысячи размещены в специальных изоляционных центрах, созданных на базе студенческих общежитий. В 77 инфицированных коронавирусом, что является одним из самых высоких показателей за пределами материкового Китая.