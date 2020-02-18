Что нужно знать о грядущем чемпионате Европы по футболу

12 июня в Риме откроется 16-й чемпионат Европы по футболу. Нынешний Евро стал по-настоящему уникальным. В отборе участвовало рекордное количество команд - 55, а матчи финального турнира впервые пройдут в 12 странах. Мы подготовили небольшой материал о командах, группах и околофутбольной составляющей Евро-2020.

Участники турнира

Группа А: Италия, Турция, Уэльс, Швейцария

Группа B: Дания, Россия, Бельгия, Финляндия

Группа С: Нидерланды, Австрия, Украина, Команда из стыковых игр

Группа D: Англия, Хорватия, Чехия, Команда из стыковых игр

Группа E: Испания, Швейцария, Польша, Команда из стыковых игр

Группа F: Германия, Португалия, Франция, Команда из стыковых игр.

В марте этого года состоится плей-офф Лиги наций. 16 команд, не попавших на Евро через отборочный турнир, будут поделены на 4 группы и разыграют между собой оставшиеся 4 путевки на чемпионат Европы.

Города и матчи

Санкт-Петербург. Стадион "Санкт-Петербург"

Фото: AP Photo / Dmitri Lovetsky

Суббота, 13 июня - группа В: Бельгия - Россия, 22:00 (время начала матчей - московское)

Среда, 17 июня - группа В: Финляндия - Россия, 16:00

Понедельник, 22 июня - группа В: Финляндия - Бельгия, 22:00

Пятница, 3 июля - четвертьфинал, 19:00

Амстердам. "Йохан Кройфф Арена"

Фото: iStock

Воскресенье, 14 июня - Группа С: Нидерланды - Украина, 22:00

Четверг, 18 июня - Группа С: Нидерланды - Австрия, 22:00

Пятница, 22 июня - Группа С: Команда из стыковых игр - Нидерланды, 19:00

Суббота, 27 июня - матч 1/8 финала, 19:00

Баку. Олимпийский стадион

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Суббота, 13 июня - Группа А: Уэльс - Швейцария, 16:00

Среда, 17 июня - Группа A: Турция - Уэльс, 19:00

Воскресенье, 21 июня - Группа А: Швейцария - Турция, 19:00

Суббота, 4 июля - четвертьфинал, 19:00

Бильбао. "Сан-Мамес"

Фото: iStock

Понедельник, 15 июня - Группа Е: Испания - Швеция, 22:00

Суббота, 20 июня - Группа Е: Испания - Польша, 22:00

Среда, 24 июня - Группа Е: Команда из стыковых игр - Испания, 19:00

Воскресенье, 28 июня - матч 1/8 финала, 22:00

Будапешт. "Пушкаш Арена"

Фото: wikimedia

Вторник, 16 июня - Группа F: Команда из стыковых игр - Португалия, 19:00

Суббота, 20 июня - Группа F: Команда из стыковых игр - Франция, 16:00

Среда, 24 июня - Группа F: Португалия - Франция, 22:00

Воскресенье, 28 июня - матч 1/8 финала, 19:00

Бухарест. Национальный стадион

Фото: iStock

Воскресенье, 14 июня - Группа С: Австрия - Команда из стыковых игр, 19:00

Четверг, 18 июня - Группа С: Украина - Команда из стыковых игр, 19:00

Понедельник, 22 июня - Группа С: Украина - Австрия, 19:00

Понедельник, 29 июня, матч 1/8 финала, 22:00

Глазго. "Хэмпден Парк"

Фото: AP Photo / Scott Heppell

Понедельник, 15 июня - Группа D: Команда из стыковых игр - Чехия, 16:00

Пятница, 19 июня - Группа D: Хорватия - Чехия, 19:00

Вторник, 23 июня - Группа D: Хорватия - Команда из стыковых игр, 22:00

Вторник, 30 июня, матч 1/8 финала, 22:00

Дублин. "Дублин Арена"

Фото: iStock

Понедельник, 15 июня - Группа E: Польша - Команда из стыковых игр, 16:00

Пятница, 19 июня - Группа E: Швеция - Команда из стыковых игр, 16:00

Среда, 24 июня - Группа E: Швеция - Польша, 19:00

Вторник, 30 июня, матч 1/8 финала, 19:00

Копенгаген. "Паркен"

Фото: wikimedia

Суббота, 13 июня - Группа В: Дания - Финляндия, 19:00

Четверг, 18 июня - Группа В: Дания - Бельгия, 19:00

Понедельник, 22 июня - Группа В: Россия - Дания, 22:00

Понедельник, 29 июня, матч 1/8 финала, 19:00

Лондон. "Уэмбли"

Фото: iStock

Воскресенье, 14 июня - Группа D: Англия - Хорватия, 19:00

Пятница, 19 июня - Группа D: Англия - Команда из стыковых игр, 22:00

Вторник, 23 июня - Группа D: Чехия - Англия, 22:00

Суббота, 27 июня - матч 1/8 финала, 22:00

Вторник, 7 июля - полуфинал, 22:00

Среда, 8 июля - полуфинал, 22:00

Воскресенье, 12 июля - финал, 22:00

Мюнхен. "Арена Мюнхен"

Фото: iStock

Вторник, 16 июня - Группа F: Франция - Германия, 22:00

Суббота, 20 июня - Группа F: Португалия - Германия, 19:00

Среда, 24 июня - Группа F: Германия - Команда из стыковых игр, 22:00

Пятница, 3 июля - четвертьфинал, 22:00

Рим. Олимпийский стадион

Фото: iStock

Пт, 12 июня - Группа А: Турция - Италия, 22:00

Ср, 17 июня - Группа А: Италия - Швейцария, 22:00

Вс, 21 июня - Группа А: Италия - Уэльс, 19:00

Суббота, 4 июля - четвертьфинал, 22:00