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19.02.2020,  
11:32
Текст:  Антон Валагин

Атомные подлодки США вооружат гиперзвуковыми ракетами

Фото: U.S.Navy/Wikimedia.org Фото: U.S.Navy/Wikimedia.org
Фото: U.S.Navy/Wikimedia.org

ВМС США намерены оснастить гиперзвуковыми ракетами ударные АПЛ типа Virginia.

Новейшая модификация субмарины (Block V) имеет дополнительный ракетный отсек в средней части корпуса. В финансовых документах - в частности, бюджете ВМС на 2021 финансовый год), отсек называется "блоком полезной нагрузки". Именно сюда планируется загрузить гиперзвуковое оружие.

Фото: Melissa McMasters / wikimedia.org
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Первые испытания двухступенчатой ракеты подводного старта с гиперзвуковым глайдером в качестве боевого блока состоялись осенью 2017 года. Проект называется Conventional Prompt Strike, CPS. Первоначально планировалось вооружить этими ракетами стратегические ракетоносцы класса Ohio, но от этой идеи отказались, поскольку четыре субмарины этого типа, переоборудованные под носители 154 крылатых ракет Tomahawk, вскоре будут выведены из эксплуатации.

CPS создана для старта из стандартной лодочной пусковой установки и соответствует размерам "Томагавка". Ширина ракеты 87 сантиметров. Особенностью проекта является унифицированный боевой блок. "Гиперзвуковой глайдер будет общим для всех платформ. Помимо подлодок, его смогут использовать эсминцы, - рассказал USNI News руководитель стратегических программ ВМС США вице-адмирал Джонни Вулф.

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