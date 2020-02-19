Динат Гумеров: Конфликты в обществе можно разрешать с помощью блогеров

Впрочем, речь не совсем о медиации. Скорее - про неформальное регулирование общественных отношений.
"Современные блогеры недооценивают свой потенциал и социальную ответственность. Мы можем активно работать в направлении урегулирования социальных конфликтов. Например, освещение позиций двух участников одного конфликта может стать фактором медиации и позволит сторонам лучше понять друг друга. В частности, понять, в чем они могут пойти друг другу навстречу, каким образом можно прийти к компромиссу", - говорит Гумеров.
По его словам, блогосфера способна обеспечить объективный взгляд на происходящее за счет широкого обмена мнениями и независимых оценок.
При этом альтернативные медиа в лице блогеров могут быть вовлечены в процесс медиации и урегулирования конфликтных ситуаций в кооперации с представителями органов государственной власти и институтами гражданского общества.
"Мне представляется, что сфера возможного задействования блогеров очень широка: межнациональные отношения, экономические процессы, социальные проблемы… И даже медиация политического диалога - между молодежью и актуальными политическими силами в стране", - полагает Динат Гумеров.
Он также уверен, что процесс разрешения социальных конфликтов с помощью блогосферы может стать частью комплексной государственной политики и быть поставлен на поток.