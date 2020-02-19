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19.02.2020 13:58
Рубрика: Общество
Проект: Фонд развития альтернативных медиа

Динат Гумеров: Конфликты в обществе можно разрешать с помощью блогеров

Блогеры способны стать своего рода новыми медиаторами, которые смогут разрешать конфликтные ситуации в обществе. Так считает блогер Динат Гумеров.
Фото: Фонд развития альтернативных медиа Фото: Фонд развития альтернативных медиа
Фото: Фонд развития альтернативных медиа

Впрочем, речь не совсем о медиации. Скорее - про неформальное регулирование общественных отношений.

"Современные блогеры недооценивают свой потенциал и социальную ответственность. Мы можем активно работать в направлении урегулирования социальных конфликтов. Например, освещение позиций двух участников одного конфликта может стать фактором медиации и позволит сторонам лучше понять друг друга. В частности, понять, в чем они могут пойти друг другу навстречу, каким образом можно прийти к компромиссу", - говорит Гумеров.

По его словам, блогосфера способна обеспечить объективный взгляд на происходящее за счет широкого обмена мнениями и независимых оценок.

При этом альтернативные медиа в лице блогеров могут быть вовлечены в процесс медиации и урегулирования конфликтных ситуаций в кооперации с представителями органов государственной власти и институтами гражданского общества.

"Мне представляется, что сфера возможного задействования блогеров очень широка: межнациональные отношения, экономические процессы, социальные проблемы… И даже медиация политического диалога - между молодежью и актуальными политическими силами в стране", - полагает Динат Гумеров.

Он также уверен, что процесс разрешения социальных конфликтов с помощью блогосферы может стать частью комплексной государственной политики и быть поставлен на поток.

Общество

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