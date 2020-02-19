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19.02.2020 13:57
Рубрика: Общество
Проект: Фонд развития альтернативных медиа

Динат Гумеров: Молодежи нужен доступ к добросовестным лидерам общественного мнения

К проектам по повышению информационной грамотности молодых людей необходимо привлечь СМИ и нетрадиционные медиа, считает блогер Динат Гумеров.
Фото: Фонд развития альтернативных медиа Фото: Фонд развития альтернативных медиа
Фото: Фонд развития альтернативных медиа

В прошлом году в вузах Центрального, Южного и Уральского федеральных округов прошли лекции на темы противодействия фейковым новостям, информационных инструментов манипуляции, молодёжи в контексте глобальных вызовов и др.

В рамках такой работы крайне полезен формат не только офлайн, но и онлайн, отмечает Гумеров. Это позволит обеспечить более массовый охват молодежи, кроме того, электронный канал будет ближе и удобнее молодым людям, считает он. Лекции могут проходить на площадках самих блогеров.

На сегодняшний день молодёжь является наиболее частым объектом недобросовестных манипуляций со стороны как политических, так и лоббистских групп, считает Динат Гумеров. Поэтому молодые люди должны иметь доступ к добросовестным лидерам общественного мнения, объективным медиа, и тем самым прийти к пониманию принципов информационных технологий.

"Этот проект будет актуален не только ввиду того, что в настоящее время возросла студенческая активность. Молодые люди стали активнее задавать актуальные вопросы, на которые нужно получить честные ответы. К сожалению, не все хотят использовать заинтересованность молодых людей в более глубоком понимании общественных процессов во благо страны, - констатирует Гумеров. - Всегда есть люди, которые хотят эксплуатировать такие потребности молодёжи в своих политических интересах. Я думаю, что важно не просто указать молодому человеку, на кого нужно ориентироваться, но скорее помочь понять, как работать с информацией, если ты хочешь лучше что-то понять".

Общество

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