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19.02.2020 13:59
Рубрика: Общество
Проект: Фонд развития альтернативных медиа

Динат Гумеров: Вместе с российскими инвестициями в Африку должны прийти российские гуманитарные инициативы

Вместе с крупными российскими инвестициями на континенте должны быть развернуты и масштабные социальные и гуманитарные проекты. Именно раскрытие этого аспекта России способно оказать благотворное влияние на стабилизацию социально-экономической ситуации в Африке, а также стать важным подспорьем для реализации российских интересов на континенте. Таким мнением поделился президент Фонда развития альтернативных медиа Динат Гумеров.
Фото: Фонд развития альтернативных медиа Фото: Фонд развития альтернативных медиа
Фото: Фонд развития альтернативных медиа

"После посещения Африки я лучше понял, насколько серьёзный и глубокий разрыв и дисбаланс в развитии между развитыми и развивающимися странами мира. В этом смысле прошедший в октябре прошлого года саммит, посвященный развертыванию российского бизнеса в Африке, - прекрасная новость. Но мне кажется, что очень важным дополнением российских бизнес-инициатив на африканском континенте будет запуск масштабных гуманитарных проектов. Причем это должны быть программы, не только направленные на рост благосостояния, но и на глобальный культурный обмен между евразийским и африканским континентами", - рассказал Динат Гумеров.

По словам блогера, подобная инициатива будет прекрасным дополнением не только для двусторонних отношений России и конкретной африканской страны, но это еще и один из путей решения глобального вызова, стоящего перед человечеством. А именно, улучшение взаимопонимания и культурной интеграции жителей разных континентов. Такой подход отвечает интересам не только нынешнего, но и грядущих поколений. Ведь именно культурная коммуникация тот стержень, через который можно как наладить сотрудничество, так и допустить углубление негативных тенденций в международном развитии.

"Я думаю, что в той или иной степени перед всем человечеством стоит одна глобальная проблема - недостаток конструктивной коммуникации между разными народами, странами и культурам. К сожалению, то, что казалось, что век информационных технологий должен был нивелировать данный фактор - не совсем так. Мы видим это на примере текущей ситуации в международных делах. И в этом смысле предлагаемая глобальная инициатива - еще один шаг не только для реализации интересов российских предпринимателей, это также может стать вкладом нашего общества в становление и формирование международной стабильности", - отметил Динат Гумеров.

Кроме того, по словам блогера, важно привлекать к инициативе в первую очередь активную российскую молодежь. Молодые люди, как наиболее динамичная и открытая социальная группа, будут эффективны в реализации таких проектов. Наряду с традиционными медиа к таким проектам уместно привлекать еще и представителей альтернативных медиа. Участие этого сегмента СМИ в такой работе - залог успеха, увеличение масштаба и популярности самой инициативы как для целевой аудитории, так и для широкой общественности.

"Я считаю, что в новой российской гуманитарной инициативе будет очень эффективная связка российской молодежи и альтернативных медиа. Охват аудитории альтернативных медиа может сделать такие проекты более масштабными и заметными среди молодежи России. В этом смысле российская гуманитарная инициатива в Африке в первую очередь должна быть молодежной инициативой", - резюмировал Динат Гумеров.

Общество

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