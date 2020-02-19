"Проблема коммуникации - самая актуальная в российской молодежной политике"

Популярные блогеры способны "раскрутить" молодежные мероприятия всероссийского и регионального масштаба, увеличив количество их участников и повысив узнаваемость подобных фестивалей среди молодой аудитории.

По мнению блогера Дината Гумерова, сегодня в стране проходит достаточно много действительно важных форумов, которые являются коммуникационной площадкой для диалога молодежи с представителями делового сообщества, институтов гражданского общества и властей. Но зачастую организаторам не удается достучаться до своей целевой аудитории, поскольку эти мероприятия тонут в насыщенной информационной картине.

"Я с сожалением наблюдаю, как огромное количество совершенно потрясающих проектов проходят незамеченными среди молодых людей просто потому, что они об этом не могут ничего узнать", - полагает Гумеров.

Альтернативные медиа в лице известных блогеров могли бы стать инструментом раскрутки этих мероприятий, а также обеспечить эффективное информационное сопровождение мероприятий, ориентированных именно на молодежную аудиторию, уверен блогер.

"На мой взгляд, наиболее актуальной проблемой в реализации российской молодежной политики является вопрос коммуникации. Причем, в очень широком смысле слова: молодых людей между собой; между старшим и младшим поколениями; плохое понимание политики властей, истории, политических и экономических процессов в мире и т.д. И мне кажется, что привлечение альтернативных медиа к ярким и актуальным проектам сможет в долгосрочной перспективе решить эту проблему", - считает Динат Гумеров.

По его словам, сегодня молодежь ожидает от властей обновленной повестки, которая способствовала бы ее социальному продвижению. А российская блогосфера готова привнести в социально-ориентированные государственные проекты новые идеи и подходы, не дав им затеряться в информационном пространстве.