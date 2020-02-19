90% мостов и тоннелей построено на дороге Муданьцзян - Цзямусы

Полностью возобновлены работы на прокладке скоростной железной дороги Муданьцзян - Цзямусы, прерванные в рамках противоэпидемических мероприятий, нацеленных на борьбу с распространением коронавирусной инфекции.

На строительстве в настоящее время трудятся более 1100 рабочих. Они сооружают пять тоннелей - Цисинфэн, Машань, Туаньцзе, Хунци и Цзюньшань. Планируется, что эти объекты введут в первой половине 2020 года.

Высокоскоростная трасса Муданьцзян - Цзямусы является одним из ключевых проектов создания сети железных дорог в провинции Хэйлунцзян, а также важным элементом Хэйлунцзянского экономического пояса Шелкового пути в рамках национальной инициативы "Один пояс - один путь".

На данный момент на высокоскоростной железной дороге Муданьцзян - Цзямусы уже открыто 27 тоннелей из 34, также завершено строительство мостов с трубным водоспуском. В целом завершено строительство 90 процентов мостов и тоннелей