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19.02.2020 04:40
Проект: В регионах

90% мостов и тоннелей построено на дороге Муданьцзян - Цзямусы

Полностью возобновлены работы на прокладке скоростной железной дороги Муданьцзян - Цзямусы, прерванные в рамках противоэпидемических мероприятий, нацеленных на борьбу с распространением коронавирусной инфекции.
Фото: Сайт "Партнеры" Фото: Сайт "Партнеры"
Фото: Сайт "Партнеры"

На строительстве в настоящее время трудятся более 1100 рабочих. Они сооружают пять тоннелей - Цисинфэн, Машань, Туаньцзе, Хунци и Цзюньшань. Планируется, что эти объекты введут в первой половине 2020 года.

Фото: Минтранс Амурской области
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Высокоскоростная трасса Муданьцзян - Цзямусы является одним из ключевых проектов создания сети железных дорог в провинции Хэйлунцзян, а также важным элементом Хэйлунцзянского экономического пояса Шелкового пути в рамках национальной инициативы "Один пояс - один путь".

На данный момент на высокоскоростной железной дороге Муданьцзян - Цзямусы уже открыто 27 тоннелей из 34, также завершено строительство мостов с трубным водоспуском. В целом завершено строительство 90 процентов мостов и тоннелей

Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Провинция Хэйлунцзян

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