На этой неделе нас ждут длинные выходные. Как их лучше провести?

Центральное событие фестиваля - это, конечно же, конкурс ледовых скульптур. Восемь команд уже приступили к работе. Организаторы из поданных заявок отобрали самых сильных мастеров - достаточно сказать, что двое из них побеждали на крупнейшем в мире фестивале ледяных скульптур в Харбине. Так что тех, кто не поленится и отправится в эти дни на Байкал, ждет совершенно незаурядное зрелище. А еще построили ледяной городок - со сценой, горками, фотозоной и даже кафе. Пригласили ведущих, которые будут развлекать гостей, - всех ждут смешные конкурсы и состязания.

- Завершится фестиваль празднованием Сагаалгана - Белого месяца, восточного Нового года. В этом нам поможет замечательный коллектив этнопарка "Золотая Орда". Этот парк создавался, чтобы сохранять и знакомить всех интересующихся с культурой бурят. Он входит в десятку лучших этнопарков в России. Будут традиционные песни, танцы, обряды и развлечения - все это можно не толь-ко увидеть, но и принять участие, - рассказал организатор фестиваля Семен Майор.

Особо подчеркивается, что к вопросам экологической чистоты организаторы фестиваля относятся крайне щепетильно. Весь мусор соберут и рассортируют. На льду поставят уборные - места уже согласованы с Прибайкальским нацпарком. Скульпторам выдали специальное покрытие для льда, чтобы бензин, стружка, любые отходы не попали в Байкал, - после праздника площадка вернется в первоначальное состояние.

- Мы давно хотели устроить такой праздник - чтобы мечтающие приехать на Байкал увидели, что он прекрасен не только своими пейзажами и что Сибирь зимой - это не мрачный холодный край. Пусть увидят, что здесь весело, здесь живут яркие люди, - пояснил Семен Майор. - И возвращаются к нам снова.

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