На Ставрополье пьяный парень без прав устроил побег от ГИБДД

В городе Ипатово Ставропольского края 20-летний юноша без прав на сданном в утиль автомобиле устроил побег от инспекторов ГИБДД. Об этом в среду сообщили в краевом управлении Госавтоинспекции.

Инцидент (его видео появилось в Сети) произошел вечером 18 февраля. Сотрудники полиции во время патрулирования города заметили, что один из водителей на старенькой ВАЗ-2106, увидев инспекторов, прибавил скорость. Они начали преследование и несколько раз попытались его остановить. Нарушитель сначала проигнорировал требования стражей правопорядка, но вскоре все же припарковался на обочине

- За рулем автомобиля оказался 20-летний юноша с признаками опьянения, который пока водительское удостоверение не получил и права управления не имел, - заявили в ГИБДД.

Кроме того, выяснилось, что на машине установлены подложные номера с другого автомобиля. А само авто вообще было давно списано в утиль.

По факту случившегося на парня составили два протокола об административном правонарушении по части второй статьи 12.26 КоАП ("Невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения") и статье 19.3 КоАП ("Неповиновение законным требованиям сотрудников полиции"). А за то, что нарушитель ехал с чужими номерами на списанной машине, он получил еще один протокол по статье 12.2 ("Управление транспортным средством с нарушением правил установки на нем государственных регистрационных знаков").

В итоге ему грозит в общей сложности штраф более чем в 32 тысячи рублей, а также административный арест на срок от 10 до 30 суток.