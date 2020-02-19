Новости

По Крымскому мосту с 7 марта запустят рельсовые автобусы 12:36
Российские парусники-участники кругосветки встретились в Атлантике 12:32
Дебютный бой Гассиева в тяжелом весе снова отменен 12:31
Прокуратура Крыма поможет должникам по фиктивным кредитам 12:30
СМИ: Представитель Минобороны вымогал деньги за скафандр для МКС 12:26
Бесплатный Wi-Fi заработал в больнице имени С.И. Спасокукоцкого 12:23
Россия готова поставить в Китай вертолеты "Ансат" 12:22
Агент Аделины Сотниковой рассказала о серьезной операции спортсменки 12:19
Фашисты приходят к власти в США в трейлере "Заговора против Америки" 12:18
Китай аннулировал аккредитацию трех журналистов The Wall Street Journal 12:16
Курс на Атлантику: отряд кораблей Балтфлота ушел в дальний поход 12:14
ВМС США планируют создать крейсер нового поколения 12:02
В Москве на месте рынка откроют театр иллюзий 12:00
Видео: водитель еле спасся в аварии с запряженной буйволами повозкой 12:00
В столице побит второй температурный рекорд 11:44
Вышел трейлер "Удивительных историй" Стивена Спилберга 11:43
Находившиеся в России на карантине белорусы возвращаются домой 11:40
На Ставрополье пьяный парень без прав устроил побег от ГИБДД 11:39
Дело о подготовке терактов в Керчи поручили спецгруппе СК РФ 11:33
В Красноярском крае в один день покончили с собой два полицейских 11:30
На Сахалине в есенинском сквере нашли ошибку в стихотворении 11:24
Женщины-помощники машиниста появятся на МЦК в 2021 году 11:23
Археологи поставили точку в полувековой дискуссии об обряде неандертальцев 11:23
Юрий Лоза обрушился с критикой на культовый голливудский фильм 11:22
В Пермском крае запретили продажу снюсов детям 11:14
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Какие гаджеты собирались представить на отмененной выставке Mobile World Congress
Какие гаджеты собирались представить на отмененной выставке Mobile World Congress
Как противостоять искажению истории Второй мировой войны: онлайн-трансляция пресс-конференции
Как противостоять искажению истории Второй мировой войны: онлайн-трансляция пресс-конференции
Медиакорпорация КНР поблагодарила "РГ" за поддержку китайского народа
Медиакорпорация КНР поблагодарила "РГ" за поддержку китайского народа
19.02.2020 11:39
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На Ставрополье пьяный парень без прав устроил побег от ГИБДД

Текст: Роман Кияшко (Ставропольский край)

В городе Ипатово Ставропольского края 20-летний юноша без прав на сданном в утиль автомобиле устроил побег от инспекторов ГИБДД. Об этом в среду сообщили в краевом управлении Госавтоинспекции.

В Северной Осетии мужчина украл вещи и поджег три автомобиля

Инцидент (его видео появилось в Сети) произошел вечером 18 февраля. Сотрудники полиции во время патрулирования города заметили, что один из водителей на старенькой ВАЗ-2106, увидев инспекторов, прибавил скорость. Они начали преследование и несколько раз попытались его остановить. Нарушитель сначала проигнорировал требования стражей правопорядка, но вскоре все же припарковался на обочине

- За рулем автомобиля оказался 20-летний юноша с признаками опьянения, который пока водительское удостоверение не получил и права управления не имел, - заявили в ГИБДД.

Кроме того, выяснилось, что на машине установлены подложные номера с другого автомобиля. А само авто вообще было давно списано в утиль.

Полицейские устроили погоню за пьяным водителем на Дворцовой площади

По факту случившегося на парня составили два протокола об административном правонарушении по части второй статьи 12.26 КоАП ("Невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения") и статье 19.3 КоАП ("Неповиновение законным требованиям сотрудников полиции"). А за то, что нарушитель ехал с чужими номерами на списанной машине, он получил еще один протокол по статье 12.2 ("Управление транспортным средством с нарушением правил установки на нем государственных регистрационных знаков").

В итоге ему грозит в общей сложности штраф более чем в 32 тысячи рублей, а также административный арест на срок от 10 до 30 суток.

Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ СКФО Ставропольский край РГ-Видео

Главное сегодня

В ГД назвали невыдачу визы США российскому дипломату "мелкой пакостью"
Небензя назвал выполняемые Украиной пункты Минских соглашений
Путин освободил Суркова от должности помощника президента
Вложения РФ в госбумаги США снизились до 9,9 миллиарда долларов
Посольство РФ прокомментировало новые санкции США
Профилактика
Профилактика
Камеры научились узнавать лица и сократили число автоугонов
ФСИН подготовила брошюры для заключенных и их родственников